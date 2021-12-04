Госбюджет Украины на 2021 год перевыполнен по доходам – глава Минфина

"По состоянию на 1 декабря бюджет по доходам перевыполнен на 41 млрд грн, это при том, что мы уже три раза вносили изменения в бюджет с учетом скорректированных планов", – сказал он.

По словам министра, есть "подушка" перевыполнения доходов, благодаря которой госбюджет по итогам года можно удержать в рамках планируемых параметров.

Журналистка уточнила, какие сферы "выстрелили", чтобы наполнить госбюджет.

"В первую очередь это качество администрирования НДС, далее – я бы сказал, налог на прибыль, очень способствовала конъюнктура для наших металлургов, для аграриев, они уплатили достаточно приличный налог на прибыль. И другие отрасли. То есть потребительский спрос сформировал дополнительные возможности, которые пошли в том числе в бюджет", – объяснил Марченко.