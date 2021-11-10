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Поступления от АРМА в госбюджет Украины выросли в три раза

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За октябрь поступления в госбюджет от управления арестованными активами составили более 4,3 млн грн
За октябрь поступления в госбюджет от управления арестованными активами составили более 4,3 млн грн
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

За 10 месяцев 2021 года Агентство по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА), обеспечило поступление в госбюджет около 33 млн грн, это превышает совокупные доходы от деятельности управляющих за 2019-й и 2020 годы. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба Кабинета Министров Украины.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было перечислено 10,2 млн грн, сумма поступлений выросла более чем в три раза, или на 223%.

"Только за октябрь поступления в государственный бюджет от управления арестованными активами составили более 4,3 млн грн, что стало рекордной суммой в месячном разрезе за весь период работы АРМА", – уточнили в релизе.

С момента начала деятельности АРМА в октябре 2017 года в бюджет поступило почти 70 млн. грн.

"Указанные суммы не учитывают расходы, осуществляемые управляющими для восстановления и модернизации активов. Обычно эти расходы значительно превышают сумму доходов в бюджет и позволяют сохранить арестованное имущество, а также создавать новые доходы для государства от его коммерческого использования. Кроме того, управляющие платят значительные суммы налогов и создают новые рабочие места благодаря использованию активов", – пояснили в пресс-службе.

Указанные суммы не включают в себя средства от реализованного на торгах имущества и переданные агентству арестованные средства, размещенные на банковских счетах.

Пресс-служба АРМА сообщила, что с января по октябрь агентство разыскало активы стоимостью около 11,8 млрд грн.

Контекст:

Агентство по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных преступлений является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, уполномоченным на формирование и реализацию государственной политики в сфере выявления и розыска активов, которые могут быть арестованы в уголовном производстве, а также управления активами, арестованными в уголовном производстве.

В 2020 году АРМА передало в пользование украинскому бизнесу арестованные активы стоимостью около 1,8 млрд грн. В общей сложности агентство передало в управление активы более чем на 3,3 млрд грн.

Теги: Украина, госбюджет, экономика, доходы, активы, АРМА
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