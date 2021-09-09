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ПОЛИТИКА

Рада определила своих представителей в комиссии по отбору кандидата на должность главы АРМА

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9 сентября в Раде проголосовали за представителей парламента в конкурсной комиссии
9 сентября в Раде проголосовали за представителей парламента в конкурсной комиссии
Фото: depositphotos.com

9 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление №5383 о составе конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), передает корреспондент издания "ГОРДОН".

В состав комиссии вошли: адвокат, советник генерального директора Госконцерна "Укроборонпром" Юрий Кискин; управляющий партнер адвокатского объединения "Конвента Лигал" Михаил Иваненко; глава адвокатского объединения "Вернидубов и партнеры" Сергей Вернидубов, сообщил сайт парламента.

В пояснительной записке к постановлению отмечено, что отбор главы АРМА проводит конкурсная комиссия, члены которой не работают в госорганах и органах местного самоуправления, "имеют безупречную деловую репутацию, высокий общественный авторитет" и опыт в сфере уголовной юстиции.

В состав комиссии входят:

  • три представителя, определенные Верховной Радой;
  • один представитель, определенный генеральным прокурором Украины;
  • один представитель, определенный директором Национального антикоррупционного бюро;
  • один представитель, определенный министром юстиции Украины;
  • один представитель, определенный главой центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
  • один представитель, определенный министром финансов Украины.

Кабинет Министров Украины 4 августа назначил временного главу АРМА, им стал Дмитрий Жоравович, который ранее занимал должность главы северо-восточного межрегионального территориального управления АРМА.

Контекст:

И.о. председателя АРМА Виталия Сигидина, его заместителя Владимира Павленко и начальника одного из управлений АРМА, вероятно, главу отдела мониторинга эффективности менеджмента активов ведомства Вахтанга Бочоришвили в конце июля этого года отправили под домашний арест и отстранили от должностей по делу о присвоении $400 тыс.

1 апреля АРМА сообщило, что в помещении центрального аппарата агентства и дома у нескольких сотрудников проходили обыски. Обыски проводили у Сигидина, Павленко и Бочоришвили. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники агентства предоставили все запрашиваемые документы и необходимую информацию.

Впоследствии правоохранители пояснили, что следователи Госбюро совместно с Офисом генпрокурора, Нацполицией и СБУ провели более 50 обысков в рамках расследования дела о незаконном завладении более $400 тыс. Эти деньги были на хранении в АРМА и, по данным следствия, переведены работниками агентства на счета третьих лиц.

В рамках производства о подозрении сообщили шести лицам. По информации СМИ, кроме Сигидина, Павленко и Бочоришвили, как подозреваемые в деле фигурируют адвокаты Денис Сердюк и О.Д. Серокурова и частное лицо Игорь Король (УНН называет его подставным лицом в схеме).

В расследованиях "СтопКора" и "Украинской правды" в феврале сообщалось, что деньги арестовали в июне 2020 года в рамках дела об убийстве. Арестованное имущество передали в управление АРМА. В декабре 2020 года Игорь Король, 24-летний уроженец Венгрии, зарегистрированный в Киеве, обратился в агентство за деньгами – сослался на решение суда, который якобы отменил арест и определил его владельцем средств. АРМА перечислило средства Королю. Однако впоследствии оказалось, что суд не выносил решение, на которое тот сослался. 

После исчезновения денег руководству АРМА начали поступать угрозы. Сотрудникам обливали подъезд кровью, подбрасывали свиную голову, куклу вуду, бросали учебную гранату в такси.

4 июня в АРМА сообщили, что 2 июня неизвестные стреляли в Павленко возле его дома. По данным агентства, он получил ранения средней степени тяжести и был госпитализирован.

19 июля СБУ задержала подозреваемых в нападении на Павленко. По предварительной информации спецслужбы, к нападению причастны три человека. При этом двое из них – выходцы из криминальных кругов.

Теги: Верховная Рада, Украина, конкурс, АРМА
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