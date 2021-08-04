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Кабмин назначил временного главу АРМА. Предыдущее руководство отправили под домашний арест по делу о присвоении $400 тыс.

В конце июля трех чиновников АРМА отправили под домашний арест и отстранили от должностей
В конце июля трех чиновников АРМА отправили под домашний арест и отстранили от должностей
Фото: epravda.com.ua

Кабинет Министров Украины на заседании 4 августа назначил временного главу Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

Обязанности главы АРМА временно возложили на Дмитрия Жоравовича.

По информации Немчинова, Жоравович занимал должность главы северо-восточного межрегионального территориального управления АРМА.

Контекст:

И.о. председателя АРМА Виталия Сигидина, его заместителя Владимира Павленко и начальника одного из управлений АРМА, вероятно, главу отдела мониторинга эффективности менеджмента активов ведомства Вахтанга Бочоришвили в конце июля этого года отправили под домашний арест и отстранили от должностей по делу о присвоении $400 тыс.

1 апреля АРМА сообщило, что в помещении центрального аппарата агентства и дома у нескольких сотрудников проходили обыски. Обыски проводили у Сигидина, Павленко и Бочоришвили. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники агентства предоставили все запрашиваемые документы и необходимую информацию.

Впоследствии правоохранители пояснили, что следователи Госбюро совместно с Офисом генпрокурора, Нацполицией и СБУ провели более 50 обысков в рамках расследования дела о незаконном завладении более $400 тыс. Эти деньги были на хранении в АРМА и, по данным следствия, переведены работниками агентства на счета третьих лиц.

В рамках производства о подозрении сообщили шести лицам. По информации СМИ, кроме Сигидина, Павленко и Бочоришвили, как подозреваемые в деле фигурируют адвокаты Денис Сердюк и А.Д. Серокуровой и частное лицо Игорь Король (УНН называет его подставным лицом в схеме).

В расследованиях "СтопКора" и "Украинской правды" в феврале сообщалось, что деньги арестовали в июне 2020 года в рамках дела об убийстве. Арестованное имущество передали в управление АРМА. В декабре 2020 года Игорь Король, 24-летний уроженец Венгрии, зарегистрированный в Киеве, обратился в агентство за деньгами – сослался на решение суда, который якобы отменил арест и определил его владельцем средств. АРМА перечислило средства Королю. Однако впоследствии оказалось, что суд не выносил решение, на которое тот сослался. 

После исчезновения денег руководству АРМА начали поступать угрозы. Сотрудникам обливали подъезд кровью, подбрасывали свиную голову, куклу вуду, бросали учебную гранату в такси.

4 июня в АРМА сообщили, что 2 июня неизвестные стреляли в Павленко возле его дома. Он, по данным агентства, получил ранения средней степени тяжести и был госпитализирован.

19 июля СБУ задержала подозреваемых в нападении на Павленко. По предварительной информации спецслужбы, к нападению причастны три человека. При этом двое из них – выходцы из криминальных кругов.

Теги: Кабинет Министров, АРМА, назначение, Олег Немчинов
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