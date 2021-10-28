Сытник заявил, что НАБУ проверит, нарушает ли подозреваемый в хищении $400 тыс. АРМА Павленко условия домашнего ареста

Павленко должен находиться под ночным домашним арестом в Киеве с 23.00 до 6.00 до 22 ноября 2021 года Фото: hvylya.net

Журналисты пишут, что из соцсетей узнали о дальних поездках Павленко, они опубликовали скриншоты из его Facebook.

15 октября 2021 в 16.11 он разметил фото в Тернополе, 16 октября в 13.54 – из села Верховина Ивано-Франковской области, 17 октября в 9.22 – во Львове. При этом Павленко должен находиться под ночным домашним арестом в Киеве с 23.00 до 6.00 до 22 ноября 2021 года.

фотогалерея ( 1 из 3) Скриншоты: tsn.ua Скриншоты: tsn.ua Скриншоты: tsn.ua

"Выполнение мер – это вопрос органов внутренних дел. Мы не должны это отслеживать, – сказал он. – Но когда появляется информация, то, конечно, отслеживаем. Честно говоря, я этого не слыхал. Но если есть такая информация, то она выглядит как нарушение условий меры пресечения. Я дам решение, чтобы эту информацию проверили", – отметил в комментарии глава НАБУ.

Когда проверка завершится, он не берется прогнозировать.

"Там на определенном этапе расследовало ГБР, но затем было принято решение о передаче дела по подследственности. Там уже были определенные наработки, – отметил Сытник. – Могу сказать как следователь, что самое худшее, что может происходить с делом, кроме, возможно, коррупционной составляющей, это когда оно передается от одного следователя к другому. Потому прогнозировать не буду. Но, конечно, будет законное решение".

Чиновник добавил, что следит за такими резонансными уголовными производствами.

"Поэтому информацию о невыполнении условий меры пресечения я буду проверять", – сказал он.