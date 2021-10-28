ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Сытник заявил, что НАБУ проверит, нарушает ли подозреваемый в хищении $400 тыс. АРМА Павленко условия домашнего ареста

 
|
Павленко должен находиться под ночным домашним арестом в Киеве с 23.00 до 6.00 до 22 ноября 2021 года
Павленко должен находиться под ночным домашним арестом в Киеве с 23.00 до 6.00 до 22 ноября 2021 года
Фото: hvylya.net

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проверит информацию о том, что экс-заместитель председателя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Владимир Павленко нарушает условия назначенного ему в качестве меры пресечения ночного домашнего ареста. Об этом Сытник сказал в комментарии ТСН.

Журналисты пишут, что из соцсетей узнали о дальних поездках Павленко, они опубликовали скриншоты из его Facebook.

15 октября 2021 в 16.11 он разметил фото в Тернополе, 16 октября в 13.54 – из села Верховина Ивано-Франковской области, 17 октября в 9.22 – во Львове. При этом Павленко должен находиться под ночным домашним арестом в Киеве с 23.00 до 6.00 до 22 ноября 2021 года.

"Выполнение мер – это вопрос органов внутренних дел. Мы не должны это отслеживать, – сказал он. – Но когда появляется информация, то, конечно, отслеживаем. Честно говоря, я этого не слыхал. Но если есть такая информация, то она выглядит как нарушение условий меры пресечения. Я дам решение, чтобы эту информацию проверили", – отметил в комментарии глава НАБУ.

Когда проверка завершится, он не берется прогнозировать.

"Там на определенном этапе расследовало ГБР, но затем было принято решение о передаче дела по подследственности. Там уже были определенные наработки, – отметил Сытник. – Могу сказать как следователь, что самое худшее, что может происходить с делом, кроме, возможно, коррупционной составляющей, это когда оно передается от одного следователя к другому. Потому прогнозировать не буду. Но, конечно, будет законное решение".

Чиновник добавил, что следит за такими резонансными уголовными производствами.

"Поэтому информацию о невыполнении условий меры пресечения я буду проверять", – сказал он.

Контекст:

Меру пресечения Павленко назначили в рамках уголовного производства №4202000000002497, которое расследуют детективы Национального антикоррупционного бюро Украины. Его срок продлен до 27 декабря 2021 года. В деле идет речь о хищении со счетов АРМА денег в эквиваленте $400 тыс.

В рамках производства подозревают и.о. председателя АРМА Виталия Сигидина, его заместителя Павленко и начальника одного из управлений АРМА, главу отдела мониторинга эффективности менеджмента активов ведомства Вахтанга Бочоришвили. При объявлении подозрения их действия квалифицировали по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).

В декабре 2020 года руководство Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), перевело арестованные $400 тыс. на банковский счет не настоящего владельца Сергея Кисилева, а подставного лица Игоря Короля, не сообщив об этом следователю и прокурору, что расследовали уголовное производство, в рамках которого проходил арест денег. Об этом говорится в расследовании издания Mind.ua.

Теги: арест, Артем Сытник, НАБУ, домашний арест, Владимир Павленко, АРМА, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Правда, что от Киркорова?" Стоцкая рассказала, кто на самом деле является отцом ее двоих детей
"Правда, что от Киркорова?" Стоцкая рассказала, кто на самом деле является отцом ее двоих детей
"Люблю, Ростик". 48-летний Олег Ляшко показал 51-летнюю жену-именинницу на кухне возле мойки
"Люблю, Ростик". 48-летний Олег Ляшко показал 51-летнюю жену-именинницу на кухне возле мойки
Новый бойфренд Grosu Полянский рассказал, когда на самом деле между ними возник роман
Новый бойфренд Grosu Полянский рассказал, когда на самом деле между ними возник роман
Киркоров и Дава в образе молодоженов. "Mуз-ТВ" грозит штраф в 1 млн руб. за пропаганду гомосексуальных отношений
Киркоров и Дава в образе молодоженов. "Mуз-ТВ" грозит штраф в 1 млн руб. за пропаганду гомосексуальных отношений
"Опять между девочками пробежали котятки". В сети обсуждают заявление экс-участницы "НеАнгелов" Вики о предательстве под фото с Каминской
"Опять между девочками пробежали котятки". В сети обсуждают заявление экс-участницы "НеАнгелов" Вики о предательстве под фото с Каминской
Дорофеева оголилась и сунула в рот палец
Дорофеева оголилась и сунула в рот палец
"Потрясающе!" Осадчая показала фигуру после третьих родов
"Потрясающе!" Осадчая показала фигуру после третьих родов
"Премьера состоялась в космосе". Новую песню Rammstein первым услышал человек, который полгода находится на борту МКС. Видео
"Премьера состоялась в космосе". Новую песню Rammstein первым услышал человек, который полгода находится на борту МКС. Видео
48-летняя Клум крупным планом показала промежность
48-летняя Клум крупным планом показала промежность
"Ух ты, там есть дырочка?", "Бухая, отвечаю". Седокова в откровенном наряде неестественно оттопырила пятую точку
"Ух ты, там есть дырочка?", "Бухая, отвечаю". Седокова в откровенном наряде неестественно оттопырила пятую точку
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
Джоли в пышной юбке, а ее дочь в том же платье, что и неделю назад. Новый выход в свет актрисы с детьми. Фото
Джоли в пышной юбке, а ее дочь в том же платье, что и неделю назад. Новый выход в свет актрисы с детьми. Фото
"Лесби паник", "Утренняя девочка". Звезда "Великолепного века" Узерли расставила ноги перед объективом
"Лесби паник", "Утренняя девочка". Звезда "Великолепного века" Узерли расставила ноги перед объективом
"Янтарные карамельки". Рецепт от телеведущей Падалко
"Янтарные карамельки". Рецепт от телеведущей Падалко
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
"Сисяндры огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
"Сисяндры – огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
  "Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его бывший сосед Петр Порошенко
"Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его бывший сосед Петр Порошенко
"Девушка-мечта". Актриса студии "Квартал 95" крупным планом показала оголенное тело
"Девушка-мечта". Актриса студии "Квартал 95" крупным планом показала оголенное тело
"Танцевать можно сколько угодно, смотреть на это нельзя". Волочкова шокировала сеть своим танцем
"Танцевать можно сколько угодно, смотреть на это нельзя". Волочкова шокировала сеть своим танцем
48-летняя Клум показала честное ню-видео без бюстгальтера
48-летняя Клум показала честное ню-видео без бюстгальтера
"Мой лучик света". 19-летняя Элина Иващенко в купальнике показала поцелуй с бойфрендом-режиссером
"Мой лучик света". 19-летняя Элина Иващенко в купальнике показала поцелуй с бойфрендом-режиссером
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS