Сытник заявил, что НАБУ проверит, нарушает ли подозреваемый в хищении $400 тыс. АРМА Павленко условия домашнего ареста

Журналисты пишут, что из соцсетей узнали о дальних поездках Павленко, они опубликовали скриншоты из его Facebook.
15 октября 2021 в 16.11 он разметил фото в Тернополе, 16 октября в 13.54 – из села Верховина Ивано-Франковской области, 17 октября в 9.22 – во Львове. При этом Павленко должен находиться под ночным домашним арестом в Киеве с 23.00 до 6.00 до 22 ноября 2021 года.
"Выполнение мер – это вопрос органов внутренних дел. Мы не должны это отслеживать, – сказал он. – Но когда появляется информация, то, конечно, отслеживаем. Честно говоря, я этого не слыхал. Но если есть такая информация, то она выглядит как нарушение условий меры пресечения. Я дам решение, чтобы эту информацию проверили", – отметил в комментарии глава НАБУ.
Когда проверка завершится, он не берется прогнозировать.
"Там на определенном этапе расследовало ГБР, но затем было принято решение о передаче дела по подследственности. Там уже были определенные наработки, – отметил Сытник. – Могу сказать как следователь, что самое худшее, что может происходить с делом, кроме, возможно, коррупционной составляющей, это когда оно передается от одного следователя к другому. Потому прогнозировать не буду. Но, конечно, будет законное решение".
Чиновник добавил, что следит за такими резонансными уголовными производствами.
"Поэтому информацию о невыполнении условий меры пресечения я буду проверять", – сказал он.
Меру пресечения Павленко назначили в рамках уголовного производства №4202000000002497, которое расследуют детективы Национального антикоррупционного бюро Украины. Его срок продлен до 27 декабря 2021 года. В деле идет речь о хищении со счетов АРМА денег в эквиваленте $400 тыс.
В рамках производства подозревают и.о. председателя АРМА Виталия Сигидина, его заместителя Павленко и начальника одного из управлений АРМА, главу отдела мониторинга эффективности менеджмента активов ведомства Вахтанга Бочоришвили. При объявлении подозрения их действия квалифицировали по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).
В декабре 2020 года руководство Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), перевело арестованные $400 тыс. на банковский счет не настоящего владельца Сергея Кисилева, а подставного лица Игоря Короля, не сообщив об этом следователю и прокурору, что расследовали уголовное производство, в рамках которого проходил арест денег. Об этом говорится в расследовании издания Mind.ua.