ВАКС оставил экс-руководство АРМА под домашним арестом, НАБУ продолжает расследовать хищение $400 тыс. – СМИ

"Ходатайство старшего детектива Национального антикоррупционного бюро Украины Р. Яроменко согласовала лично генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Решение относительно этого ходатайства выносил следователь судья Высшего антикоррупционного суда Тимур Хамзин", – отмечает агентство.

В рамках уголовного производства подозревают и.о. председателя АРМА Виталия Сигидина, его заместителя Владимира Павленко и начальника одного из управлений АРМА, главу отдела мониторинга эффективности менеджмента активов ведомства Вахтанга Бочоришвили. При объявлении подозрения их действия квалифицировали по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой.

"Средства принадлежали киевскому бизнесмену Сергею Киселеву. Кроме этого обвинения, других фигурантов дела, Оксану Серокурову и Дениса Сердюка, также подозревают в организации преступления, а Игоря Короля определяют как пособника преступления", – сказано в сообщении УНИАН.

Агентство отмечает, что ВАКС продлил срок отстранения и.о. председателя АРМА Виталия Сигидина, его заместителя Владимира Павленко и руководителя Управления менеджмента активов Вахтанга Бочоришвили.

Сердюку, по данным УНИАН, продлили арест до 19 ноября 2021 года с возможностью внести залог в размере 1 млн 748 тыс. грн. Серокурова уже провела два месяца под стражей в СИЗО, теперь, учитывая, что у нее двое несовершеннолетних детей, суд смягчил меру пресечения и назначил круглосуточный домашний арест до 20 ноября 2021 года. Королю также смягчили меру – он был под стражей два месяца, а теперь до 19 ноября будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Сигидину, Павленко и Бочоришвили продлили на два месяца ночной домашний арест, такое определение вынес судья ВАКС Маркиан Галабала.

"Сейчас детективы Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляют досудебное расследование по этому уголовному производству и по фактам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч. 3 ст. 28 (преступление, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере), ч. 4 ст. 358 (подделка документов) УК Украины", – пишет агентство.