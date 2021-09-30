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ПРОИСШЕСТВИЯ

ВАКС оставил экс-руководство АРМА под домашним арестом, НАБУ продолжает расследовать хищение $400 тыс. – СМИ

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Дело рассматривает Высший антикоррупционный суд Украины
Дело рассматривает Высший антикоррупционный суд Украины
Фото: novynarnia.com

Высший антикоррупционный суд продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве №4202000000002497 до 27 декабря 2021 года, в деле идет речь о хищении со счетов Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), денег в эквиваленте $400 тыс. Об этом со ссылкой на решение ВАКС пишет 30 сентября УНИАН.

"Ходатайство старшего детектива Национального антикоррупционного бюро Украины Р. Яроменко согласовала лично генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Решение относительно этого ходатайства выносил следователь судья Высшего антикоррупционного суда Тимур Хамзин", – отмечает агентство.

В рамках уголовного производства подозревают и.о. председателя АРМА Виталия Сигидина, его заместителя Владимира Павленко и начальника одного из управлений АРМА, главу отдела мониторинга эффективности менеджмента активов ведомства Вахтанга Бочоришвили. При объявлении подозрения их действия квалифицировали по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой.

"Средства принадлежали киевскому бизнесмену Сергею Киселеву. Кроме этого обвинения, других фигурантов дела, Оксану Серокурову и Дениса Сердюка, также подозревают в организации преступления, а Игоря Короля определяют как пособника преступления", – сказано в сообщении УНИАН.

Агентство отмечает, что ВАКС продлил срок отстранения и.о. председателя АРМА Виталия Сигидина, его заместителя Владимира Павленко и руководителя Управления менеджмента активов Вахтанга Бочоришвили. 

Сердюку, по данным УНИАН, продлили арест до 19 ноября 2021 года с возможностью внести залог в размере 1 млн 748 тыс. грн. Серокурова уже провела два месяца под стражей в СИЗО, теперь, учитывая, что у нее двое несовершеннолетних детей, суд смягчил меру пресечения и назначил круглосуточный домашний арест до 20 ноября 2021 года. Королю также смягчили меру – он был под стражей два месяца, а теперь до 19 ноября будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Сигидину, Павленко и Бочоришвили продлили на два месяца ночной домашний арест, такое определение вынес судья ВАКС Маркиан Галабала.

"Сейчас детективы Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляют досудебное расследование по этому уголовному производству и по фактам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч. 3 ст. 28 (преступление, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере), ч. 4 ст. 358 (подделка документов) УК Украины", – пишет агентство.

Контекст:

1 апреля АРМА сообщило, что в помещении центрального аппарата агентства и дома у нескольких сотрудников проходят обыски. Обыски проводили у Сигидина, Павленко и Бочоришвили. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники агентства предоставили все запрашиваемые документы и необходимую информацию.

Впоследствии правоохранители пояснили, что следователи Госбюро совместно с Офисом генпрокурора, Нацполицией и СБУ провели более 50 обысков в рамках расследования дела о незаконном завладении более $400 тыс. Эти деньги были на хранении в АРМА и, по данным следствия, переведены работниками агентства на счета третьих лиц.

В рамках производства о подозрении сообщили шести лицам

В расследованиях "СтопКора" и "Украинской правды" в феврале сообщалось, что деньги арестовали в июне 2020 года в рамках дела об убийстве. Арестованное имущество передали в управление АРМА. В декабре 2020 года Игорь Король, 24-летний уроженец Венгрии, зарегистрированный в Киеве, обратился в агентство за деньгами – сослался на решение суда, который якобы отменил арест и определил его владельцем средств. АРМА перечислило средства Королю. Однако впоследствии оказалось, что суд не выносил решение, на которое тот сослался. 

Теги: коррупция, арест, следствие, деньги, расследование, растрата, хищения, домашний арест, АРМА, судья, суд, Ирина Венедиктова, ВАКС, хищение
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