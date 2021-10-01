Руководство АРМА перечислило $400 тыс. подставному лицу тайком от следователя и прокурора – СМИ

1 апреля АРМА сообщало, что в помещении центрального аппарата агентства и дома у нескольких сотрудников проходят обыски Фото: Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів - АРМА / Facebook

Сейчас детективы Национального антикоррупционного бюро Украины ведут досудебное расследование в уголовном производстве №4202000000002497, его срок продлен до 27 декабря 2021 года. В деле идет речь о хищении со счетов АРМА денег в эквиваленте $400 тыс.

В рамках уголовного производства подозревают и.о. председателя АРМА Виталия Сигидина, его заместителя Владимира Павленко и начальника одного из управлений АРМА, главу отдела мониторинга эффективности менеджмента активов ведомства Вахтанга Бочоришвили. При объявлении подозрения их действия квалифицировали по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).

В суде подозреваемые чиновники повторяют тезис, что АРМА "не имеет права подвергать сомнению судебное решение" и "не имеет полномочий инициировать любые выяснения обстоятельств, изложенных в постановлении и проводить дополнительные проверки фактов", отмечают журналисты.

"То, что реестр судебных и арестованных активов не интегрированы – не наша вина, – отметил в суде уже отстраненный Сигидин. – Нам дается три дня на выполнение постановления суда. Постановление пришло должным образом заверенным с сопроводительным письмом суда".

Бочоришвили настаивает, что это не возглавляемое им управление менеджмента активов проверяет достоверность судебного постановления, а другое структурное подразделение – управление правового обеспечения.

На самом деле, сказано в расследовании Mind.ua, в должностной инструкции управления менеджмента активов написано, что это именно оно "осуществляет проверку и анализ правоустанавливающих и иных документов, а также сведений, связанных с активом, в случае необходимости запрашивает такие документы у соответствующего прокурора, по обращению которого активы передаются в управление АРМА или других государственных органов".

Прокурор Офиса генпрокурора Юрий Густяков, который осуществлял процессуальное руководство в производстве, что расследовало ГБР, категорически не согласен с тем, что руководство АРМА стало жертвой мошенников: "Невозможен мошеннический способ завладения имуществом, находящимся в управлении государственного органа, который уполномочен управлять этим имуществом и на выполнение функций возвращать имущество. И наделен полномочиями обращаться в органы государственной власти с запросами соответствующими, пользоваться реестрами".

АРМА имеет полный и неограниченный доступ ко всем информационным ресурсам госреестра судебных решений, отмечают журналисты. Также на сайте Печерского районного суда Киева по номеру производства можно узнать, что такое дело не рассматривалось, никаких решений по нему суд не принимал.

Руководство АРМА могло обратиться к судье Елене Бусик, которая это решение принимала, а информацию о том, было ли судебное заседание и каким был его результат, мог предоставить также прокурор, осуществляющий процессуальное руководство, подчеркивает издание.

Офис генпрокурора узнал о том, что средства перечислены Игорю Королю уже постфактум – через шесть дней после проведения финансовой операции, отмечают журналисты.