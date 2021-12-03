"Я тебе не солнце. Галя, читай матчасть": Разумков поспорил с Третьяковой из-за поправки в Госбюджет

Разумков (на фото) поспорил с Третьяковой во время рассмотрения госбюджета Фото: Дмитро Разумков / Facebook

"Солнце, я тебя уважаю", – обратилась Третьякова к бывшему спикеру во время рассмотрения проекта закона о Госбюджете во втором чтении.

Однако Разумкову такое обращение не понравилось.

"Во-первых, я тебе не солнце! Во-вторых, Галя, это автор, это все, читай матчасть", – обратился он к коллеге по парламенту.

Затем экс-спикер начал отходить от собеседницы в сторону.

"Но это не значит, что мою правку будет обсуждать кто-то другой! Он забирает у меня правку!" – начала возмущаться Третьякова.