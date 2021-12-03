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"Я тебе не солнце. Галя, читай матчасть": Разумков поспорил с Третьяковой из-за поправки в Госбюджет

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Разумков (на фото) поспорил с Третьяковой во время рассмотрения госбюджета
Разумков (на фото) поспорил с Третьяковой во время рассмотрения госбюджета
Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поспорил с нардепом от "Слуги народа" Галиной Третьяковой во время принятия государственного бюджета на 2022 год. Видео спора опубликовал в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

"Солнце, я тебя уважаю", – обратилась Третьякова к бывшему спикеру во время рассмотрения проекта закона о Госбюджете во втором чтении.

Однако Разумкову такое обращение не понравилось.

"Во-первых, я тебе не солнце! Во-вторых, Галя, это автор, это все, читай матчасть", – обратился он к коллеге по парламенту.

Затем экс-спикер начал отходить от собеседницы в сторону.

"Но это не значит, что мою правку будет обсуждать кто-то другой! Он забирает у меня правку!" – начала возмущаться Третьякова.

Контекст:

15 сентября Кабинет Министров утвердил и зарегистрировал в Раде проект госбюджета Украины на 2022 год.

Согласно проекту, в следующем году врачам поднимут зарплаты, а студентам – стипендии. Минимальная заработная плата с 1 января составит 6500 грн, с 1 октября – 6700 грн.

20 октября Рада поддержала выводы комитета по проекту закона о госбюджете, 2 ноября народные депутаты приняли проект госбюджета за основу.

1 декабря Кабинет Министров одобрил доработанный ко второму чтению проект госбюджета – 2022 и представил его вместе с сопроводительными документами на рассмотрение парламента.

30 ноября Верховная Рада приняла закон №5600 во втором чтении.

Теги: Верховная Рада, Алексей Гончаренко, Слуга народа, Дмитрий Разумков
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