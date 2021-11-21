Петиция о необходимости указывать, что бюджет – это средства налогоплательщиков Украины, получила 25 тыс. голосов

Информация о деньгах налогоплательщиков должна занимать не менее 25% площади, говорится в петиции Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

"Обязать органы государственной власти и органы местного самоуправления на всех информационных материалах об использовании бюджетных средств в обязательном порядке указывать фразу "за средства налогоплательщиков" в соответствии с контекстом. Размер данной надписи должен быть не менее 25% площади информационного материала", – сказано в обращении.

По состоянию на 21 ноября, за 31 день до завершения голосования, петиция получила поддержку 25 222 пользователей.

Скриншот: petition.president.gov.ua

Теперь на петицию должен ответить глава государства Владимир Зеленский.