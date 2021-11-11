Петиция Стерненко о запрете на въезд россиян в Украину набрала необходимые для рассмотрения Зеленским 25 тыс. голосов

Зеленскому предлагают запретить гражданам РФ посещать Украину или установить для них визовый режим Фото: EPA

"Прошу президента Украины с целью защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима", – сказано в тексте петиции.

Необходимые для рассмотрения президентом голоса петиция собрала за девять дней, теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский.