Петиция Стерненко о запрете на въезд россиян в Украину набрала необходимые для рассмотрения Зеленским 25 тыс. голосов

"Прошу президента Украины с целью защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима", – сказано в тексте петиции.
Необходимые для рассмотрения президентом голоса петиция собрала за девять дней, теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский.
Контроль за пересечением границы со стороны РФ был усилен после оккупации Крыма и начала российской агрессии на Донбассе.
В 2018 году, по данным СБУ, решение о запрете на въезд в Украину было вынесено в отношении 157 граждан РФ, 83 из которых – пропагандисты.
В 2019 году Служба безопасности Украины запретила въезд в страну для 675 граждан России.