План поступлений в госбюджет Украины перевыполнен в ноябре на 10% – Шмыгаль

За 11 месяцев в госбюджет Украины поступило немногим меньше 1 трлн грн Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

"За 11 месяцев этого года поступления от налоговой и таможни обеспечили перевыполнение доходов государственного бюджета. В целом за январь – ноябрь 2021 года в бюджет поступило 984,3 млрд грн, или 104,4% от росписи отчетного периода", – написал он.

По данным главы правительства, в ноябре план поступлений выполнен на 110%, то есть получено 122 млрд грн, что на 11,3 млрд грн больше рассчитываемой суммы.

"В итоге дефицит общего фонда госбюджета за 11 месяцев составил 57,4 млрд грн, что почти втрое меньше запланированного (175,7 млрд грн)", – подчеркнул Шмыгаль.

По данным министра финансов Украины Сергея Марченко, по итогам января – ноября 2021 года государственный бюджет страны перевыполнен по доходам на 41 млрд грн.