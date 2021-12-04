ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

План поступлений в госбюджет Украины перевыполнен в ноябре на 10% – Шмыгаль

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За 11 месяцев в госбюджет Украины поступило немногим меньше 1 трлн грн
За 11 месяцев в госбюджет Украины поступило немногим меньше 1 трлн грн
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Поступления из налоговой и таможенной служб Украины обеспечили перевыполнение плана пополнения государственного бюджета по итогам января – ноября. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил 4 декабря в Facebook.

"За 11 месяцев этого года поступления от налоговой и таможни обеспечили перевыполнение доходов государственного бюджета. В целом за январь – ноябрь 2021 года в бюджет поступило 984,3 млрд грн, или 104,4% от росписи отчетного периода", – написал он.

По данным главы правительства, в ноябре план поступлений выполнен на 110%, то есть получено 122 млрд грн, что на 11,3 млрд грн больше рассчитываемой суммы.

"В итоге дефицит общего фонда госбюджета за 11 месяцев составил 57,4 млрд грн, что почти втрое меньше запланированного (175,7 млрд грн)", – подчеркнул Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/470899077810634

По данным министра финансов Украины Сергея Марченко, по итогам января – ноября 2021 года государственный бюджет страны перевыполнен по доходам на 41 млрд грн.

Контекст:

Верховная Рада приняла закон о госбюджете Украины на 2021 год 15 декабря 2020 года. Изначально доходы в нем были установлены на уровне 1,084 трлн грн, а расходы – 1,320 трлн грн.

В госбюджет в течение года вносили изменения – увеличивались и статья доходов, и статья расходов. Сейчас доходы в нем предусмотрены на уровне 1,148 трлн грн, а расходы – 1,385 трлн грн.

2 декабря парламент принял госбюджет на 2022 год. Доходы в нем предусмотрены на уровне 1,332 трлн грн, расходы – 1,521 трлн грн.

Теги: налоги, госбюджет, бюджет, таможня, дефицит, доходы, финансы, премьер-министр, Денис Шмыгаль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Победитель "Голосу країни" Сасанчин женился на своей беременной девушке
Победитель "Голосу країни" Сасанчин женился на своей беременной девушке
"Что не так с бабушкой?" На новых снимках Мадонну раскритиковали за злоупотребление Photoshop
"Что не так с бабушкой?" На новых снимках Мадонну раскритиковали за злоупотребление Photoshop
Лидер группы Maroon 5 Адам Левин сделал тату на лице. Фото показала его жена
Лидер группы Maroon 5 Адам Левин сделал тату на лице. Фото показала его жена
"Красотка", "Очаровательная". Певица Grosu показала грудь в глубоком декольте
"Красотка", "Очаровательная". Певица Grosu показала грудь в глубоком декольте
75-летний Сильвестр Сталлоне открыл в Германии выставку своих картин
75-летний Сильвестр Сталлоне открыл в Германии выставку своих картин
Джордж Клуни отказался от гонорара в $35 млн за один день работы
Джордж Клуни отказался от гонорара в $35 млн за один день работы
"Так круто и красиво", "Умираю от эмоций". Супермодель Кэндис Свейнпол оголила пятую точку в разрезе платья
"Так круто и красиво", "Умираю от эмоций". Супермодель Кэндис Свейнпол оголила пятую точку в разрезе платья
"Волосы – не зубы, отрастут". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала свою новую прическу
"Волосы – не зубы, отрастут". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала свою новую прическу
"Так потрясающе прекрасна". 48-летняя Бекинсейл восхитила сеть фигурой в полупрозрачном платье
"Так потрясающе прекрасна". 48-летняя Бекинсейл восхитила сеть фигурой в полупрозрачном платье
"Я люблю и готова кричать об этом на весь мир". Холостячка Огневич сделала свой выбор в финале
"Я люблю и готова кричать об этом на весь мир". Холостячка Огневич сделала свой выбор в финале
"А что писать? 92 года. Сами все понимаете". Иван Ургант отреагировал на смерть своей бабушки – актрисы Нины Ургант
"А что писать? 92 года. Сами все понимаете". Иван Ургант отреагировал на смерть своей бабушки – актрисы Нины Ургант
Алек Болдуин заявил о возможном завершении карьеры после трагедии на съемочной площадке
Алек Болдуин заявил о возможном завершении карьеры после трагедии на съемочной площадке
  "Видит, как я трусь об красивого мужика". Харлан рассказала о ревности итальянского возлюбленного к Дикусару
  "Видит, как я трусь об красивого мужика". Харлан рассказала о ревности итальянского возлюбленного к Дикусару
"Естественная красота", "Такая сексуальная". 51-летняя Клаудиа Шиффер показала фото в облегающей одежде
"Естественная красота", "Такая сексуальная". 51-летняя Клаудиа Шиффер показала фото в облегающей одежде
"Катька офигенная!" Осадчая показала, как выглядит ее типичный рабочий день
"Катька офигенная!" Осадчая показала, как выглядит ее типичный рабочий день
"Довольная семейка". 38-летний Евгений Кошевой с женой сделали себе татуировки
"Довольная семейка". 38-летний Евгений Кошевой с женой сделали себе татуировки
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Крышу срывает", "Ух, какие яблочки". Асмус оголилась полностью (130935)
2
"Декольте – огонь!", "Хороша телка". Мейхер снялась в кружевном белье (94641)
3
"Орешек – класс!" Рианна крупным планом показала пятую точку (59541)
4
"Орех знатный", "Аппетитная булочка". Глюк'oZa показала пятую точку крупным планом (58382)
5
"Мама в 71 выглядит лучше, чем дочь". Волочкова показала свою мать (53308)
6
"Просто пушка", "Королева". Узерли позировала перед камерой, широко расставив ноги (48328)
7
"Я много раз была замужем. И каждый раз удачно". 45-летняя Бадоева показала фото в платье невесты (46416)
8
"Какой большой уже!" Брухунова показала лицо сына от 76-летнего Петросяна (33628)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS