"Большое строительство" позволило фирме из окружения Коломойского увеличить доходы в четыре раза – СМИ

"Компания "ПБС", принадлежащая ближайшим соратникам олигарха Игоря Коломойского, в 2020 году увеличила доходы в четыре раза благодаря участию в программе президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство". Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности компании, обнародованной ею 23 ноября 2021 года в системе ProZorro. Чистый доход компании в 2020 году составил 4,5 млрд грн против 1,2 млрд грн в 2019 году", – сказано в публикации.
Со ссылкой на информацию "Украинской правды" авторы отмечают, что ПБС входит в топ-5 главных выгодоприобретателей президентской программы "Большое строительство".
"Согласно информации на ProZorro, 1 декабря 2021 года ПБС стала единственным претендентом на очередной контракт на сумму 94 млн грн в рамках программы "Большое строительство". Организатор тендера ГП "Дороги Прикарпатья" 1 декабря отклонило более дешевое предложение компании "Алов-Буд", оставив единственным претендентом фирму ПБС. ООО "ПБС" записано на работницу курорта "Буковель" Иванну Непик. СМИ связывают компанию с Александром Шевченко (директором курорта) и Игорем Палицей (бизнес-партнер Коломойского)", – подчеркивает "Главком".
Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.
В проекте госбюджета на 2022 год предусмотрено 124,1 млрд грн на дорожное строительство. Предполагается, что в эту сумму войдут 40 млрд грн заимствований под государственные гарантии, 5,5 млрд средств от международных организаций и других государств, а также 78,6 млрд грн средств Дорожного фонда. Потенциальный дополнительный ресурс от правительств других государств и международных финансовых организаций составляет 43 млрд грн.