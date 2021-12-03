ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

"Большое строительство" позволило фирме из окружения Коломойского увеличить доходы в четыре раза – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
1 декабря 2021 года ПБС стала единственным претендентом на очередной контракт на сумму 94 млн грн в рамках программы "Большое строительство", пишет "Главком"
1 декабря 2021 года ПБС стала единственным претендентом на очередной контракт на сумму 94 млн грн в рамках программы "Большое строительство", пишет "Главком"
Фото: depositphotos.com

Компания ПБС, которая принадлежит людям из окружения бизнесмена Игоря Коломойского, стала единственным претендентом на контракт на сумму 94 млн грн в рамках программы "Большое строительства", пишет 3 декабря "Главком" со ссылкой на данные ProZorro. По информации журналистов, в этом и прошлом году ПБС получила от государства 9,88 млрд грн.

"Компания "ПБС", принадлежащая ближайшим соратникам олигарха Игоря Коломойского, в 2020 году увеличила доходы в четыре раза благодаря участию в программе президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство". Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности компании, обнародованной ею 23 ноября 2021 года в системе ProZorro. Чистый доход компании в 2020 году составил 4,5 млрд грн против 1,2 млрд грн в 2019 году", – сказано в публикации.

Со ссылкой на информацию "Украинской правды" авторы отмечают, что ПБС входит в топ-5 главных выгодоприобретателей президентской программы "Большое строительство".

"Согласно информации на ProZorro, 1 декабря 2021 года ПБС стала единственным претендентом на очередной контракт на сумму 94 млн грн в рамках программы "Большое строительство". Организатор тендера ГП "Дороги Прикарпатья" 1 декабря отклонило более дешевое предложение компании "Алов-Буд", оставив единственным претендентом фирму ПБС. ООО "ПБС" записано на работницу курорта "Буковель" Иванну Непик. СМИ связывают компанию с Александром Шевченко (директором курорта) и Игорем Палицей (бизнес-партнер Коломойского)", – подчеркивает "Главком".

Контекст:

Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.

В проекте госбюджета на 2022 год предусмотрено 124,1 млрд грн на дорожное строительство. Предполагается, что в эту сумму войдут 40 млрд грн заимствований под государственные гарантии, 5,5 млрд средств от международных организаций и других государств, а также 78,6 млрд грн средств Дорожного фонда. Потенциальный дополнительный ресурс от правительств других государств и международных финансовых организаций составляет 43 млрд грн.

Теги: госбюджет, бюджет, бизнес, Игорь Коломойский, строительство, тендер, финансы, Большое строительство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Язык набок, вся смухортилась", "Потапу повезло". Каменских выставила грудь перед камерой
"Язык набок, вся смухортилась", "Потапу повезло". Каменских выставила грудь перед камерой
"История о двух лучших подругах". Пэрис Хилтон поделилась архивными фото с Бритни Спирс
"История о двух лучших подругах". Пэрис Хилтон поделилась архивными фото с Бритни Спирс
"Танюша, вы смелая", "Когда все успеваете?" В сети обсуждают образ молодой жены Петросяна в платке и широком пальто, скрывающем фигуру
"Танюша, вы смелая", "Когда все успеваете?" В сети обсуждают образ молодой жены Петросяна в платке и широком пальто, скрывающем фигуру
"И попа красивая, и грудь". Никитюк показала тело в микробикини
"И попа красивая, и грудь". Никитюк показала тело в микробикини
  Wild Christmas. Верка Сердючка презентовала новогодний трек на английском. Аудио
  Wild Christmas. Верка Сердючка презентовала новогодний трек на английском. Аудио
"Скучали по мне?" Билли Айлиш кардинально сменила имидж, и теперь она не блондинка
"Скучали по мне?" Билли Айлиш кардинально сменила имидж, и теперь она не блондинка
"Wow", "Ирочка в ожидании прекрасного". Билык широко развела перед камерой голые ноги
"Wow", "Ирочка в ожидании прекрасного". Билык широко развела перед камерой голые ноги
"Думала, чета Бекхэм". Паперная показала фото, сделанные ночью с мужем
"Думала, чета Бекхэм". Паперная показала фото, сделанные ночью с мужем
40-летняя Спирс отказалась от алкоголя в свой день рождения. Певицу заподозрили в беременности
40-летняя Спирс отказалась от алкоголя в свой день рождения. Певицу заподозрили в беременности
"Был зависим от нее. Просил деньги". Победитель "Танцев со звездами" Макс Леонов заявил, что год изменял жене с партнершей по танцам
"Был зависим от нее. Просил деньги". Победитель "Танцев со звездами" Макс Леонов заявил, что год изменял жене с партнершей по танцам
Томленый кролик в вине с горчицей. Рецепт от Ярославского
Томленый кролик в вине с горчицей. Рецепт от Ярославского
"Шикарная кошечка". Полуголая Седокова показала свои самые сексуальные снимки
"Шикарная кошечка". Полуголая Седокова показала свои самые сексуальные снимки
"Шикарные ножки", "Сама элегантность". Кухар снялась в очень коротком платье, закинув ногу на ногу
"Шикарные ножки", "Сама элегантность". Кухар снялась в очень коротком платье, закинув ногу на ногу
"Крышу срывает", "Ух, какие яблочки". Асмус оголилась полностью
"Крышу срывает", "Ух, какие яблочки". Асмус оголилась полностью
Пенн после визита в Украину засветился на благотворительном вечере в Майами в компании экс-супруга Лопес. Фото
Пенн после визита в Украину засветился на благотворительном вечере в Майами в компании экс-супруга Лопес. Фото
Хореограф Кот выложил в сеть видео, которое записал во время домашних разборок с женой-пилонисткой
Хореограф Кот выложил в сеть видео, которое записал во время домашних разборок с женой-пилонисткой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Пилотка зачетная", "Испанский стыд". В сети обсуждают партнершу Потапа (114671)
2
"Персик", "Cкоро опять родит". Седокова полностью оголилась перед камерой (92002)
3
"Вот что вы делаете с мужиками?!" Полякова снялась в прозрачной блузке без одежды (74783)
4
"Держите меня семеро". Дочь Ющенко показала голую грудь (68042)
5
"Создал же Бог красоту", "Полный обморок". 39-летняя Мейхер поделилась эротическим роликом (67160)
6
"Декольте – огонь!", "Хороша телка". Мейхер снялась в кружевном белье (60262)
7
"Не дождетесь". 74-летняя Нина Матвиенко заявила, что передумала разводиться с мужем после 50 лет брака (44624)
8
"Орех знатный", "Аппетитная булочка". Глюк'oZa показала пятую точку крупным планом (41337)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS