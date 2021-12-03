"Большое строительство" позволило фирме из окружения Коломойского увеличить доходы в четыре раза – СМИ

1 декабря 2021 года ПБС стала единственным претендентом на очередной контракт на сумму 94 млн грн в рамках программы "Большое строительство", пишет "Главком" Фото: depositphotos.com

"Компания "ПБС", принадлежащая ближайшим соратникам олигарха Игоря Коломойского, в 2020 году увеличила доходы в четыре раза благодаря участию в программе президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство". Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности компании, обнародованной ею 23 ноября 2021 года в системе ProZorro. Чистый доход компании в 2020 году составил 4,5 млрд грн против 1,2 млрд грн в 2019 году", – сказано в публикации.

Со ссылкой на информацию "Украинской правды" авторы отмечают, что ПБС входит в топ-5 главных выгодоприобретателей президентской программы "Большое строительство".

"Согласно информации на ProZorro, 1 декабря 2021 года ПБС стала единственным претендентом на очередной контракт на сумму 94 млн грн в рамках программы "Большое строительство". Организатор тендера ГП "Дороги Прикарпатья" 1 декабря отклонило более дешевое предложение компании "Алов-Буд", оставив единственным претендентом фирму ПБС. ООО "ПБС" записано на работницу курорта "Буковель" Иванну Непик. СМИ связывают компанию с Александром Шевченко (директором курорта) и Игорем Палицей (бизнес-партнер Коломойского)", – подчеркивает "Главком".