Богдан: Сейчас на информационное сопровождение работы ОП идут огромные бюджеты. Откуда деньги? "Большое строительство", бизнесы, дающие черный кеш

"Ты понимаешь, какие бюджеты идут сейчас на информационное сопровождение? Какое количество ботов… Видишь, сколько там лидеров мнений? Там огромные бюджеты распределяются. Откуда они берутся? Конечно же, есть "Большое строительство". Конечно же, есть какие-то направления бизнеса, которые дают черный кеш. Работают ли они с какими-то персонажами? Ну, поверь, за [последние] два года – я не знаю. Не хочу ни на кого наговаривать. Что-то, где-то, кому-то, как-то помогают", – сказал Богдан.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube