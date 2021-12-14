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Богдан: Сейчас на информационное сопровождение работы ОП идут огромные бюджеты. Откуда деньги? "Большое строительство", бизнесы, дающие черный кеш

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Богдан: Не хочу ни на кого наговаривать
Богдан: Не хочу ни на кого наговаривать
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что сейчас ОП выделяет большие деньги на собственный пиар, в том числе за счет средств программы "Большое строительство".

"Ты понимаешь, какие бюджеты идут сейчас на информационное сопровождение? Какое количество ботов… Видишь, сколько там лидеров мнений? Там огромные бюджеты распределяются. Откуда они берутся? Конечно же, есть "Большое строительство". Конечно же, есть какие-то направления бизнеса, которые дают черный кеш. Работают ли они с какими-то персонажами? Ну, поверь, за [последние] два года – я не знаю. Не хочу ни на кого наговаривать. Что-то, где-то, кому-то, как-то помогают", – сказал Богдан.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

2 марта 2020 года в Украине стартовал проект "Большое строительство". Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, бизнес, Андрей Богдан, Офис президента Украины, Большое строительство
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