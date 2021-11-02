Шмыгаль ответил, есть ли необходимость перераспределить средства с "Большого строительства" на борьбу с COVID-19

Шмыгаль сказал, что дополнительных средств на борьбу с эпидемией пока не нужно Фото: kmu.gov.ua

Так Шмыгаль отреагировал на вопрос, есть ли необходимость перераспределить средства с "Большого строительства" на борьбу с COVID-19, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"На сегодня ключевое задание – это установка кислородных станций, мы на это выделили 400 млн грн, плюс еще дополнительные субвенции для трех областей. По данным Министерства здравоохранения, этого на сегодня достаточно, нужно просто качественно и оперативно инвестировать эти средства. Кроме того, в спецфонде будет еще 800 млн грн для целей борьбы с COVID-19. Дополнительных средств, по данным Министерства здравоохранения, пока не нужно", – сказал премьер-министр.