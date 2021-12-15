Народным депутатам в ВР раздавали книги о "Большом строительстве", избранники от "Европейской солидарности" коллективно сдали свои экземпляры

Книги сначала носили в коробках в кулуарах ВР. Затем их распаковывали и заносили в сессионный зал, пишет издание.
В процесс были вовлечены работники аппарата парламента, а также некоторые депутаты от "Слуги народа", в частности Виталий Безгин.
По данным "Цензор.НЕТ", народные депутаты от "Европейской солидарности" коллективно сдали розданные экземпляры.
2 марта 2020 года в Украине стартовал проект "Большое строительство". Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.