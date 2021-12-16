Завод Коломойского получил рекордную за 15 лет прибыль

За такой же период 2020 года НПЗ в Кременчуге получил убыток в 413 млн грн Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Одной из основных статей дохода НПЗ стала продажа дорожного битума для дорожного строительства в рамках президентского проекта "Большое строительство", подчеркивает "Главком". С января по сентябрь завод продал 121 тыс. тонн дорожного битума на сумму 1,4 млрд грн – это обеспечило 14% доходов предприятия. Продажа бензина марки А-95 обеспечила 9,6% выручки завода.

За такой же период 2020 года НПЗ в Кременчуге получил убыток в 413 млн грн.

Издание отмечает, что Кременчугский НПЗ Коломойского является монопольным производителем нефтепродуктов в Украине с долей рынка в 90%, компания из орбиты Коломойского – ООО "ПБС" – является одним из крупнейших подрядчиков по программе "Большое строительство", она получила от государства свыше 9 млрд грн, сказано в материале.