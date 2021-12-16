Завод Коломойского получил рекордную за 15 лет прибыль

Одной из основных статей дохода НПЗ стала продажа дорожного битума для дорожного строительства в рамках президентского проекта "Большое строительство", подчеркивает "Главком". С января по сентябрь завод продал 121 тыс. тонн дорожного битума на сумму 1,4 млрд грн – это обеспечило 14% доходов предприятия. Продажа бензина марки А-95 обеспечила 9,6% выручки завода.
За такой же период 2020 года НПЗ в Кременчуге получил убыток в 413 млн грн.
Издание отмечает, что Кременчугский НПЗ Коломойского является монопольным производителем нефтепродуктов в Украине с долей рынка в 90%, компания из орбиты Коломойского – ООО "ПБС" – является одним из крупнейших подрядчиков по программе "Большое строительство", она получила от государства свыше 9 млрд грн, сказано в материале.
Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.
По данным "Украинской правды", крупнейшие подрядчики "Большого строительства" за неполные два года получили из бюджета на ремонт дорог 116 млрд грн.