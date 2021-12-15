Коломойский помогает Зеленскому в войне с Ахметовым – СМИ

Авторы статьи на LIGA.net отмечают, что в медиавойне президента с Ахметовым именно Коломойский становится главной опорой Зеленского Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Коломойский помогает Зеленскому в войне с Ахметовым – поддержкой в парламенте и на канале "1+1". Взамен он хочет спокойной жизни и преференций в бизнесе. Президент Владимир Зеленский так и не сжег мосты в отношениях с Игорем Коломойским, хотя публично отрицает контакты с олигархом", – пишет агентство.

Авторы статьи отмечают, что в медиавойне президента с Ахметовым именно Коломойский становится главной опорой Зеленского.

"Лояльные к олигарху депутаты помогают хромающей монокоалиции голосами, а телеканал "1+1" показывает хорошую для власти картинку. Взамен Коломойский может рассчитывать на бизнес-бонусы от Банковой, а также на места для своих людей в списках "Слуги народа", – сказано в материале.

Журналисты обратились к Коломойскому за комментарием, но не получили ответа.

"В первый год президентского срока Зеленского бизнесмен всячески демонстрировал, что он – хозяин положения. Он периодически вставлял палки в колеса инициативам монобольшинства. Именно Коломойский, по версии окружения Зеленского, стоял за "сливом" аудиозаписей, результатом которых стала отставка правительства Алексея Гончарука", – отметили авторы.

LIGA.net пишет, что сейчас Зеленский не общается с Коломойским лично, по словам одного из руководителей ОП, за контакты с ним сейчас отвечает глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Главный актив Коломойского, который, безусловно, интересен Зеленскому в войне с Ахметовым, – это телеканал "1+1". По словам четырех собеседников в руководстве ОП и СН, ситуативный союз с Коломойским предусматривает отсутствие критики и "ножей в спину" на "1+1", – отмечают журналисты.

Помимо поддержки на телеканале, "Слуга народа" получает поддержку от депутатов, которые лояльны к Коломойскому, утверждают они.

"По словам трех собеседников LIGA.net в руководстве СН, сейчас таких депутатов в монобольшинстве около 15, а в депутатской группе "За майбутнє" – до 10", – сообщили авторы статьи.

Важными сферами, в которых заинтересован Коломойский, LIGA.net называет раздел государственной компании "Укрнафта", проект "Большое строительство" – производство вагонов и строительство дорог, где близкие к бизнесмену компании лидируют среди крупнейших подрядчиков.

"Энергетика, инфраструктура, промышленность и авиаперевозки – сферы, где сосредоточены интересы Коломойского и его бизнес-партнеров", – сказано в аналитической статье.