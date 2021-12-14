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Богдан: У меня есть информация, что офшоры из расследования Pandora Papers, к которым имел отношение Зеленский, работали и в 2020-м, и в 2021 году

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Богдан: Бизнес он же бизнес. Все все слышат
Богдан: Бизнес – он же бизнес. Все все слышат
Фото: EPA

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что офшоры, к которым, по информации журналистского расследования Pandora Papers имел отношение президент Владимир Зеленский, работали в 2020-м и в 2021 годах.

"Panama Papers. (очевидно, Андрей Богдан имел в виду расследование Pandora Papers. – "ГОРДОН") У меня есть информация, что эти офшоры работали и в 2020-м и в 2021 году... Офшоры, к которым когда-то имел отношение Зеленский. Они работали. Мне люди такое рассказывали. Бизнес – он же бизнес. Все все слышат", – заявил Богдан.

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Контекст:

Международный консорциум журналистов 3 октября опубликовал расследование Pandora Papers. В работе над ним были задействованы 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира. Журналисты изучили архив 14 офшорных регистраторов.

Журналисты проекта "Слідство.Інфо" нашли в документах Pandora Papers частичное подтверждение схемы перевода $40 млн с 2012 года от структур бизнесмена Игоря Коломойского офшорным фирмам президента Украины Владимира Зеленского и его соратников. Это происходило в период, когда студия "Квартал 95", основанная Зеленским, начала сотрудничать с телеканалом "1+1".

Полученные журналистами документы подтверждают, что в 2012 году кварталовцы зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, в Белизе и на Кипре. В сердце сети находилась до сих пор неизвестная фирма Maltex Multicapital Corp. Согласно документам утечки, Maltex была поровну поделена между фирмами Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и сценариста и режиссера продуктов студии "Квартал 95" Андрея Яковлева.

Номинальным владельцем центра сети выступала другая компания, Davegra Limited. К тому времени ее собственником был нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Именно он подписал так называемую "трастовую декларацию" – документ, который фиксирует отношения между номинальным и реальным владельцем компании.

Как пояснил "Слідству.Інфо" эксперт по структурированию активов Максим Греков, трастовые декларации обычно заключают для сохранения конфиденциальности реального владельца компании. То есть фирма Баканова выступила номинальным владельцем Maltex Multicapital, чтобы скрыть реального – Зеленского и его партнеров.

Документы позволили установить, что у компаний кварталовцев в собственности три квартиры в центре столицы Великобритании, в том числе в доме под названием Chalfont Court. Вход в него расположен напротив дома 221В на улице Бейкер-стрит, где жил вымышленный детектив Шерлок Холмс. Цена этой квартиры на момент покупки в 2018 году составляла около $3 млн, писало "Слідство.Інфо".

В Офисе президента не увидели ничего компрометирующего в расследовании об офшорах Зеленского. В ОП подчеркнули, что события, описанные в расследовании, происходили до прихода Зеленского к власти.

Среди 336 политиков, которые фигурируют в расследовании офшорных схем, 38 являются украинцами. На втором месте – Россия (19), на третьем – Колумбия, ОАЭ и Гондурас (по 11).

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Игорь Коломойский, Владимир Зеленский, офшор, Андрей Богдан, Pandora Papers
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