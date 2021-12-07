Журналисты выложили в открытый доступ архив Pandora Papers

В базе данных есть информация о более чем 800 тыс. компаний со статусом офшорных зон Фото: depositphotos.com

Информация доступна для просмотра в базе ICIJ под названием Offshore Leaks. В ней есть данные о более чем 800 тыс. компаний со статусом офшорных зон.

"ICIJ публикует эту информацию в общественных интересах. Хотя присутствие имени лица или названия компании в этой базе не означает, что они занимались незаконной или ненадлежащей деятельностью, ICIJ считает, что открытие бесплатного доступа к этой информации помогает пролить свет на ущерб, причиняемый экономике офшорами", – заявили журналисты.

Уточняется, что новые данные – лишь часть информации, которая есть в распоряжении ICIJ. Информацию об остальных офшорных поставщиках услуг журналисты обещают публиковать в течение следующего года.