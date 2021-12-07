Журналисты выложили в открытый доступ архив Pandora Papers

Информация доступна для просмотра в базе ICIJ под названием Offshore Leaks. В ней есть данные о более чем 800 тыс. компаний со статусом офшорных зон.
"ICIJ публикует эту информацию в общественных интересах. Хотя присутствие имени лица или названия компании в этой базе не означает, что они занимались незаконной или ненадлежащей деятельностью, ICIJ считает, что открытие бесплатного доступа к этой информации помогает пролить свет на ущерб, причиняемый экономике офшорами", – заявили журналисты.
Уточняется, что новые данные – лишь часть информации, которая есть в распоряжении ICIJ. Информацию об остальных офшорных поставщиках услуг журналисты обещают публиковать в течение следующего года.
Международный консорциум журналистов 3 октября опубликовал расследование Pandora Papers. В работе над ним были задействованы 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира. Журналисты изучили архив 14 офшорных регистраторов.
Журналисты проекта "Слідство.Інфо" нашли в документах Pandora Papers частичное подтверждение схемы перевода $40 млн с 2012 года от структур бизнесмена Игоря Коломойского офшорным фирмам президента Украины Владимира Зеленского и его соратников. Это происходило в период, когда студия "Квартал 95", основанная Зеленским, начала сотрудничать с телеканалом "1+1".
В Офисе президента не увидели ничего компрометирующего в расследовании об офшорах Зеленского. В ОП подчеркнули, что события, описанные в расследовании, происходили до прихода Зеленского к власти.
Среди 336 политиков, которые фигурируют в расследовании офшорных схем, 38 являются украинцами. На втором месте – Россия (19), на третьем – Колумбия, ОАЭ и Гондурас (по 11).