НАПК проверило декларацию главы СБУ Баканова после утечки Pandora Papers

В НАПК отмечают, что Баканов на момент вступления в должность не был связан с офшорной кипрской компанией Davegra Limited.

"Стоит отметить, что по имеющимся у Национального агентства ведомостям от 05.05.2019, принадлежащие субъекту декларирования акции Davegra Limited в количестве 2000 шт., номинальной стоимостью €1, были отчуждены субъектом декларирования", – говорится в документе.

Вместе с тем, в декларации главы СБУ нашли другие неточности. В частности, Баканов не указал данные о месте регистрации проживания сына.

Также, декларируя автомобиль Volkswagen Touareg, зарегистрированный на его жену, он указал его стоимость в 475,6 тыс. грн. Однако согласно Госреестру транспортных средств, стоимость составляет 396 тыс. грн. Разница в цифрах составила почти 80 тыс. грн, но поскольку сумма не превышает 100 прожиточных минимумов, Баканов не понесет ответственность за это нарушение.

Сам глава СБУ заявил, что в декларации указана фактически уплаченная сумма за автомобиль, а подтверждающие это документы просто "не сохранились".

Кроме того, Баканов указал недостоверную информацию о трех банковских счетах на сумму 103, 304 и 28 грн. НАПК выяснило, что на этих счетах лежит 27,77 грн, и добавило, что руководитель СБУ не соблюл требования декларирования, так как отчитываться о средствах, которые не превышают 50 прожиточных минимумов (124 тыс. грн), не нужно.