ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

НАПК проверило декларацию главы СБУ Баканова после утечки Pandora Papers

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
НАПК нашло несколько неточностей в декларации Баканова
НАПК нашло несколько неточностей в декларации Баканова
Фото: EPA

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) завершило проверку декларации главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, которую начали после публикации расследования Pandora Papers. Результаты опубликованы в справке НАПК.

В НАПК отмечают, что Баканов на момент вступления в должность не был связан с офшорной кипрской компанией Davegra Limited.

"Стоит отметить, что по имеющимся у Национального агентства ведомостям от 05.05.2019, принадлежащие субъекту декларирования акции Davegra Limited в количестве 2000 шт., номинальной стоимостью 1, были отчуждены субъектом декларирования", – говорится в документе.

Вместе с тем, в декларации главы СБУ нашли другие неточности. В частности, Баканов не указал данные о месте регистрации проживания сына.

Также, декларируя автомобиль Volkswagen Touareg, зарегистрированный на его жену, он указал его стоимость в 475,6 тыс. грн. Однако согласно Госреестру транспортных средств, стоимость составляет 396 тыс. грн. Разница в цифрах составила почти 80 тыс. грн, но поскольку сумма не превышает 100 прожиточных минимумов, Баканов не понесет ответственность за это нарушение.

Сам глава СБУ заявил, что в декларации указана фактически уплаченная сумма за автомобиль, а подтверждающие это документы просто "не сохранились". 

Кроме того, Баканов указал недостоверную информацию о трех банковских счетах на сумму 103, 304 и 28 грн. НАПК выяснило, что на этих счетах лежит 27,77 грн, и добавило, что руководитель СБУ не соблюл требования декларирования, так как отчитываться о средствах, которые не превышают 50 прожиточных минимумов (124 тыс. грн), не нужно.

Контекст:

Международный консорциум журналистов 3 октября опубликовал расследование Pandora Papers. В работе над ним были задействованы 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира. Журналисты изучили архив 14 офшорных регистраторов.

В расследовании фигурируют компании президента Владимира Зеленского и его команды. Полученные журналистами документы подтверждают, что в 2012 году кварталовцы зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, в Белизе и на Кипре. В сердце сети находилась до сих пор неизвестная фирма Maltex Multicapital Corp. 

Номинальным владельцем центра сети выступала другая компания, Davegra Limited. К тому времени ее владельцем был Баканов. Именно он подписал так называемую "трастовую декларацию" – документ, который фиксирует отношения между номинальным и реальным владельцем компании. Такие декларации обычно заключают для сохранения конфиденциальности реального владельца компании. То есть фирма Баканова выступила номинальным владельцем Maltex Multicapital, чтобы скрыть реального – Зеленского и его партнеров, отмечали журналисты.

Теги: СБУ, декларация, НАПК, Иван Баканов, Pandora Papers
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Так круто и красиво", "Умираю от эмоций". Супермодель Кэндис Свейнпол оголила пятую точку в разрезе платья
"Так круто и красиво", "Умираю от эмоций". Супермодель Кэндис Свейнпол оголила пятую точку в разрезе платья
"Волосы – не зубы, отрастут". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала свою новую прическу
"Волосы – не зубы, отрастут". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала свою новую прическу
"Так потрясающе прекрасна". 48-летняя Бекинсейл восхитила сеть фигурой в полупрозрачном платье
"Так потрясающе прекрасна". 48-летняя Бекинсейл восхитила сеть фигурой в полупрозрачном платье
"Я люблю и готова кричать об этом на весь мир". Холостячка Огневич сделала свой выбор в финале
"Я люблю и готова кричать об этом на весь мир". Холостячка Огневич сделала свой выбор в финале
"А что писать? 92 года. Сами все понимаете". Иван Ургант отреагировал на смерть своей бабушки – актрисы Нины Ургант
"А что писать? 92 года. Сами все понимаете". Иван Ургант отреагировал на смерть своей бабушки – актрисы Нины Ургант
Алек Болдуин заявил о возможном завершении карьеры после трагедии на съемочной площадке
Алек Болдуин заявил о возможном завершении карьеры после трагедии на съемочной площадке
  "Видит, как я трусь об красивого мужика". Харлан рассказала о ревности итальянского возлюбленного к Дикусару
  "Видит, как я трусь об красивого мужика". Харлан рассказала о ревности итальянского возлюбленного к Дикусару
"Естественная красота", "Такая сексуальная". 51-летняя Клаудиа Шиффер показала фото в облегающей одежде
"Естественная красота", "Такая сексуальная". 51-летняя Клаудиа Шиффер показала фото в облегающей одежде
"Катька офигенная!" Осадчая показала, как выглядит ее типичный рабочий день
"Катька офигенная!" Осадчая показала, как выглядит ее типичный рабочий день
"Довольная семейка". 38-летний Евгений Кошевой с женой сделали себе татуировки
"Довольная семейка". 38-летний Евгений Кошевой с женой сделали себе татуировки
  "Размеренная семейная жизнь превращается в сущий ад". Топ-5 популярных видео украинского YouTube
  "Размеренная семейная жизнь превращается в сущий ад". Топ-5 популярных видео украинского YouTube
"Дмитрий Ильич, это просто люкс". Леся Никитюк эротично попробовала "Гордона в шоколаде"
"Дмитрий Ильич, это просто люкс". Леся Никитюк эротично попробовала "Гордона в шоколаде"
Блогера Залиско госпитализировали после высказываний о смерти директора учреждения, где проходила вечеринка в День памяти жертв голодоморов
Блогера Залиско госпитализировали после высказываний о смерти директора учреждения, где проходила вечеринка в День памяти жертв голодоморов
"Это невероятно". Хайек опубликовала раритетное фото с Лучано Паваротти и "Мисс Вселенная 1953"
"Это невероятно". Хайек опубликовала раритетное фото с Лучано Паваротти и "Мисс Вселенная 1953"
"Титьки". Легкоатлетка Бех-Романчук снялась в кружевном белье в объятиях мужа-пловца
"Титьки". Легкоатлетка Бех-Романчук снялась в кружевном белье в объятиях мужа-пловца
"Почему вы делаете из меня виноватого?" Организатор вечеринки в Доме ученых Залиско отреагировал на внезапную смерть директора учреждения
"Почему вы делаете из меня виноватого?" Организатор вечеринки в Доме ученых Залиско отреагировал на внезапную смерть директора учреждения
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Персик", "Cкоро опять родит". Седокова полностью оголилась перед камерой (111419)
2
"Крышу срывает", "Ух, какие яблочки". Асмус оголилась полностью (104675)
3
"Декольте – огонь!", "Хороша телка". Мейхер снялась в кружевном белье (88054)
4
"Держите меня семеро". Дочь Ющенко показала голую грудь (82011)
5
"Орех знатный", "Аппетитная булочка". Глюк'oZa показала пятую точку крупным планом (56272)
6
"Мама в 71 выглядит лучше, чем дочь". Волочкова показала свою мать (46792)
7
"Орешек – класс!" Рианна крупным планом показала пятую точку (46640)
8
"Просто пушка", "Королева". Узерли позировала перед камерой, широко расставив ноги (42045)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS