НАПК не нашло нарушений в декларации Зеленского. Проверяли в том числе офшоры, которые фигурируют в Pandora Papers

Нацагентство проверяло в том числе информацию об офшорной компании Maltex Multicapital Corp., которая зарегистрирована на Виргинских островах и фигурировала в расследовании Pandora Papers, сказано в релизе.

Также исследовалась информация о доме в итальянской Тоскане (коммуна Форте-деи-Марми), зарегистрированном на фирму San Tommaso S.R.L., конечным бенефициаром которого является первая леди Елена Зеленская, сообщили в НАПК.

В отчете, опубликованном на сайте агентства, сказано, что НАПК не обнаружило в декларации президента нарушений антикоррупционного законодательства ни относительно дома, ни относительно офшорной компании.

Зеленский объяснил НАПК, что в доме в Италии она иногда жила во время отдыха, а со второй половины 2019-го сдает в аренду. Информация об этом объекте недвижимости в декларации не отображена, так как он оформлен на San Tommaso S.R.L., информация о которой указана в соответствующем разделе декларации.

Согласно трастовой декларации, которая фигурирует в расследовании проекта "Слідство.Інфо", вышедшем 3 октября, компания Film Heritage Inc. (бенефициар – Зеленская) была определена как владелец 25% акций Maltex Multicapital Corp., отмечают в НАПК.

Президент предоставил НАПК копии писем директоров компаний Film Heritage Inc. и Maltex Multicapital Corp. об отсутствии каких-либо выплат в 2019–2020 годах от компании Maltex Multicapital Corp. в пользу Film Heritage Inc., а также от компании Film Heritage Inc., говорится в отчете.

"Декларант предоставил запрашиваемые пояснения и документы. НАПК также направило запросы в органы Британских Виргинских островов и Белиза. По состоянию на последний день полной проверки НАПК не получило от упомянутых органов информации", – добавили в агентстве.