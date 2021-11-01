Почти 37% украинцев ничего не знают о расследовании Pandora Papers – опрос

43% опрошенных сказали, что слышали о расследовании, а 18,1% заявили, что хорошо о нем проинформированы.

Как отмечают социологи, 80,1% респондентов считают недопустимым, чтобы высшие должностные лица государства и ведущие политики владели офшорными счетами за рубежом.

В то же время 9,1% украинцев не видят в этом ничего плохого.

10,8% респондентов затруднились с ответом.

Опрос проводился с 23-го по 27 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 1200 респондентов методом телефонного интервью. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.