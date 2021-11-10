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В Чили президенту объявили импичмент после расследования Pandora Papers

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Себастьяна Пиньери подозревают в нарушениях при продаже горнодобывающего проекта
Себастьяна Пиньери подозревают в нарушениях при продаже горнодобывающего проекта
Фото: EPA

Нижняя палата национального парламента Чили объявила импичмент президенту страны Себастьяну Пиньери из-за информации о его операциях, обнародованной в Pandora Papers. Об этом 9 ноября сообщила газета Chile Today.

Конституционное обвинение против Пиньери было одобрено простым большинством голосов: за импичмент президента проголосовали 78 представителей нижней палаты чилийского парламента.

Разбирательство по делу переходит в Сенат, где для предъявления обвинения Пиньери требуется большинство в две трети голосов.

Контекст:

Международный консорциум журналистов 3 октября опубликовал расследование Pandora Papers. В работе над ним были задействованы 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира. Журналисты изучили архив 14 офшорных регистраторов.

Среди 336 политиков, которые фигурируют в расследовании офшорных схем, 38 являются украинцами. На втором месте – Россия (19), на третьем – Колумбия, ОАЭ и Гондурас (по 11).

13 октября чилийская оппозиция начала процедуру импичмента президента Себастьяна Пиньеры из-за возможных нарушений при продаже горнодобывающего проекта, которые были выявлены в расследовании Pandora Papers.

Теги: оппозиция, Чили, импичмент, обвинение, Себастьян Пиньера, сделка, Pandora Papers
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