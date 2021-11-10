В Чили президенту объявили импичмент после расследования Pandora Papers

Конституционное обвинение против Пиньери было одобрено простым большинством голосов: за импичмент президента проголосовали 78 представителей нижней палаты чилийского парламента.

Разбирательство по делу переходит в Сенат, где для предъявления обвинения Пиньери требуется большинство в две трети голосов.

Контекст:

Международный консорциум журналистов 3 октября опубликовал расследование Pandora Papers. В работе над ним были задействованы 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира. Журналисты изучили архив 14 офшорных регистраторов.

Среди 336 политиков, которые фигурируют в расследовании офшорных схем, 38 являются украинцами. На втором месте – Россия (19), на третьем – Колумбия, ОАЭ и Гондурас (по 11).

13 октября чилийская оппозиция начала процедуру импичмента президента Себастьяна Пиньеры из-за возможных нарушений при продаже горнодобывающего проекта, которые были выявлены в расследовании Pandora Papers.