"В приемной одного крупного бизнесмена". Богдан рассказал, как познакомился с Зеленским

Андрей Богдан: Это будет неправильно: называть имена. Тем более, в те времена я был его адвокатом, душеприказчиком Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"В приемной одного крупного бизнесмена", – ответил Богдан на вопрос журналиста, где он познакомился к Зеленским.

На уточнение, зовут ли этого бизнесмена Игорем, он сказал, что "и так понятно, кто этот бизнесмен".

"Я не хочу... Ну, как бы вообще понятно, кто этот бизнесмен. Но это будет неправильно: называть имена. Тем более, в те времена я был его адвокатом, душеприказчиком", – заявил Богдан.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube