Богдан: Мураев сказал, что к нему присылали хомячков, которые предлагали отдать канал "Наш". Ко всем олигархам присылали. Кто-то согласился, Ринат не согласился

Богдан: Ко всем олигархам присылали хомячков. Кто-то согласился, кто-то делает вид, что он согласился, а кто-то не согласился Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Насколько я понимаю, что происходит… [Бывший народный депутат] Евгений Мураев, по-моему, официально сказал, что к нему присылали хомячков, которые предлагали отдать телеканал "Наш". Смотри: ко всем олигархам присылали хомячков. Кто-то согласился, кто-то делает вид, что он согласился, а кто-то не согласился", – сказал Богдан.

Гордон спросил, кто не согласился.

"Тот, на кого нападают, – [самый богатый гражданин Украины] Ринат [Ахметов]", – ответил бывший чиновник.

Богдан также вспомнил интервью, которое недавно дал Ахметов. Во время 15-минутной беседы с журналистом он говорил только о футболе и принадлежащей ему команде "Шахтер".

"Ну оно же не нашумевшее. Да? А ты понимаешь, чего Ринат дал интервью? Ну был же один пресс-марафон [президента Владимира Зеленского], а тут он тоже может дать интервью. А суть интервью ты уловил? Там же метафора. Он же про футбол говорил и про любимый клуб "Шахтер". Поменяй название "Шахтер" на "Украина" – и ты получишь, что он хотел сказать. "Шахтер" – он же в Украине. Я его никогда не предам. Я буду инвестировать, я не убегу, я люблю... "Шахтер" в моем сердце". Поменяй вот в этих всех местах слово "Шахтер" на слово "Украина" – и ты получишь то, что он хотел сказать", – отметил Богдан.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube