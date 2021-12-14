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Богдан: Мураев сказал, что к нему присылали хомячков, которые предлагали отдать канал "Наш". Ко всем олигархам присылали. Кто-то согласился, Ринат не согласился

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Богдан: Ко всем олигархам присылали хомячков. Кто-то согласился, кто-то делает вид, что он согласился, а кто-то не согласился
Богдан: Ко всем олигархам присылали хомячков. Кто-то согласился, кто-то делает вид, что он согласился, а кто-то не согласился
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Руководство Украины вело переговоры с бизнесменами по поводу установления контроля над принадлежащими им телеканалами. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан.

"Насколько я понимаю, что происходит… [Бывший народный депутат] Евгений Мураев, по-моему, официально сказал, что к нему присылали хомячков, которые предлагали отдать телеканал "Наш". Смотри: ко всем олигархам присылали хомячков. Кто-то согласился, кто-то делает вид, что он согласился, а кто-то не согласился", – сказал Богдан.

Гордон спросил, кто не согласился.

"Тот, на кого нападают, – [самый богатый гражданин Украины] Ринат [Ахметов]", – ответил бывший чиновник. 

Богдан также вспомнил интервью, которое недавно дал Ахметов. Во время 15-минутной беседы с журналистом он говорил только о футболе и принадлежащей ему команде "Шахтер"

"Ну оно же не нашумевшее. Да? А ты понимаешь, чего Ринат дал интервью? Ну был же один пресс-марафон [президента Владимира Зеленского], а тут он тоже может дать интервью. А суть интервью ты уловил? Там же метафора. Он же про футбол говорил и про любимый клуб "Шахтер". Поменяй название "Шахтер" на "Украина" – и ты получишь, что он хотел сказать. "Шахтер" – он же в Украине. Я его никогда не предам. Я буду инвестировать, я не убегу, я люблю... "Шахтер" в моем сердце". Поменяй вот в этих всех местах слово "Шахтер" на слово "Украина" – и ты получишь то, что он хотел сказать", – отметил Богдан. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Самые большие медиагруппы в Украине принадлежат бизнесменам Виктору Пинчуку, Игорю Коломойскому, Ринату Ахметову и Дмитрию Фирташу, сказано в публикации издания "БизнесЦензор" "Как олигархи разделили телеэфир Украины".

Пинчук, в частности, контролирует телеканалы ICTV, СТБ, "Новый канал", Коломойский – "1+1" и "2+2", Ахметов – "Украина" и "Украина 24", Фирташ вместе с нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергеем Левочкиным – "Интер". 

В октябре 2021 года Мураев (его семье принадлежит канал "Наш") заявил, что на телеканал оказывает давление Офис президента. "Я повторяю: они вынуждают продать долю в телеканале и угрожают, шантажируют закрытием, лишением лицензии. Я еще раз скажу: этого не будет. Они пытались это сделать через различных людей – близких, далеких от меня", – сказал Мураев. 

В ноябре между медиагруппой Ахметова и руководством государства разгорелся конфликт. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал журналистов телеканалов "Украина" и "Украина 24" "пропагандистами". "Они перешли на оскорбительную прямую риторику и в какой-то момент перестали быть журналистами, став пропагандистами в интересах конкретного лица", – сказал он. 

Нардепы от пропрезидентской силы "Слуга народа" заявили о решении бойкотировать телеканалы "Украина" и "Украина 24". Парламентарии обвинили каналы в распространении фейков, манипуляций и "публичных безосновательных оскорблениях тех, кто мешает олигарху". "Никогда не согласимся с использованием телеканалов и журналистов для шантажа государства и общества для лоббирования бизнес-политических интересов собственников", – сказано в заявлении. 

В "Медиа Группе Украина", куда входят телеканалы "Украина" и "Украина 24", ответили, что журналисты этих СМИ соблюдают стандарты и принципы свободы слова. В медиагруппе отметили, что телеканалы не могут замалчивать важные темы, в том числе относительно спецоперации по задержанию вагнеровцев и офшоров президента. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: СМИ, Дмитрий Гордон, Ринат Ахметов, Евгений Мураев, свобода слова, телеканал Наш, Андрей Богдан
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