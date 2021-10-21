Мураев заявил, что Офис президента требует продать 50% телеканала "Наш"

Мураев сообщил, что у телеканала "Наш" десятки штрафов Фото: depositphotos.com

"Я когда понял, к чему идет, я действительно все передал трудовому коллективу. Сейчас ведущие журналисты владеют телеканалом, потому что не давит на журналистов власть – давит на собственников, вынуждая, как правило, что-то делать в интересах Офиса президента", – отметил Мураев.

Он добавил, что ОПУ хочет купить половину телеканала, "присылая постоянно людей".

"Я повторяю: они вынуждают продать долю в телеканале и угрожают, шантажируют закрытием, лишением лицензии. Я еще раз скажу: этого не будет. Они пытались это сделать через различных людей – близких, далеких от меня", – сказал Мураев.

По его словам, у телеканала десятки штрафов, юристы представляют интересы канала в 54 судебных процессах.