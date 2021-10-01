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Телеканал "Наш" не устранил нарушения, совершил новые и не заплатил штрафы – Нацсовет

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Нарушения у телеканала "Наш" находят постоянно
Нарушения у телеканала "Наш" находят постоянно
Фото: pixabay.com

30 сентября Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение обратиться в суд для лишения лицензии телеканала "Наш" в связи с систематическими нарушениями законодательства. Об этом проинформировал сайт регулятора.

На заседании члены Нацсовета рассматривали результаты проверки, устранил ли "Наш" нарушения, которые были зафиксированы в апреле.

"Телеканал не только не устранил нарушений законодательства и не выполнил требований этих двух решений и не уплатил двух штрафов на общую сумму более 228 тыс. грн, но и допустил новые нарушения законодательных норм по распространению высказываний, содержащих язык вражды. Национальный совет обратится в суд с иском об аннулировании лицензии", – говорится в сообщении.

В Нацсовете отметили, что в июне в эфире телеканала его владелец Евгений Мураев во время передачи, посвященной годовщине нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, заявил, в частности, о "геноциде и войне против украинского народа как части славянского мира со стороны стран Европейского союза".

"Это комплекс вещей, в результате которых у нас забирают землю и выдавливают людей, забирают рабочую силу. То есть еще раз говорю – другая форма войны. Но через кого это делается? Через Тань Черновол, через Парасюков, Гаврилюков, через [нардепов от "Слуги народа" Галину] Третьякову, [Никиту] Потураева и всех остальных, через [президента Владимира] Зеленского. [...] Наша власть занимается коллаборационизмом. Она подыгрывает тем, кто реально рейдерит нашу страну", – процитировал Нацсовет Мураева.

Регулятор подчеркнул, что высказывания Мураева "не отражают объективную ситуацию и свидетельствуют о намерениях повлиять на аудиторию телеканала, чтобы вызвать у зрителя негативные эмоции, неприязненное отношение к власти и отдельным лицам, сформировать стереотипный образ стран Европейского союза и народов, входящих в него, как "исторически латентного врага".

В Нацсовете подчеркнули, что телеведущие в прямом эфире никак не отреагировали на слова гостя в студии, "зрителям не было предоставлено объяснений и не приведено достоверных фактов", альтернативной точки зрения также не было озвучено.

Контекст:

Телеканал "Наш", созданный на базе женского телеканала Maxxi TV, вышел в прямой эфир 7 ноября 2018 года. Его запустил народный депутат VIII созыва Евгений Мураев. Название телеканала созвучно названию партии "Наши", которую Мураев возглавил в сентябре 2018 года.

Полноценное вещание телеканала "Наш" началось в ноябре 2018 года. Официальным владельцем телеканала числится отец Евгения Мураева Владимир Мураев – он умер в конце 2020 года. По данным Kharkiv Today, сейчас конечный бенефициар канала – мать политика.

Канал неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки: в декабре прошлого года в его эфире появился представитель боевиков "ЛНР" Родион Мирошник, также канал получал предупреждение за трансляцию пресс-конференции российского президента Владимира Путина.

Нацсовет 19 августа заявил о подаче иска, чтобы канал "Наш" лишили лицензии из-за высказываний экс-нардепа шести созывов, лидера Коммунистической партии Петра Симоненко в выпуске программы "Марафон", который транслировали 4 мая и показывали в повторе на следующий день.

Симоненко тогда, кроме прочего, называл "раскольниками" Православную церковь Украины, заявлял о "политике государственной фашизации", а также называл войну на Донбассе "гражданским противостоянием". Ведущие дали ему высказаться без участия оппонентов, альтернативной точки зрения в эфире не озвучили, подчеркивали в Нацсовете.

Кроме того, регулятор решил провести проверку канала из-за высказываний экс-нардепа V, VI и VII созывов от Партии регионов Елены Бондаренко об "ущемлении" русскоязычных.

16 сентября Окружной административный суд Киева сообщал, что Нацсовет по телерадиовещанию подал иск с просьбой аннулировать лицензию на вещание телеканала "Наш".

Теги: телевидение, Евгений Мураев, Нацсовет, штраф, лицензия, законодательство, проверки, телеканал Наш, суд, нарушение
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