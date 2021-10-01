Телеканал "Наш" не устранил нарушения, совершил новые и не заплатил штрафы – Нацсовет

На заседании члены Нацсовета рассматривали результаты проверки, устранил ли "Наш" нарушения, которые были зафиксированы в апреле.

"Телеканал не только не устранил нарушений законодательства и не выполнил требований этих двух решений и не уплатил двух штрафов на общую сумму более 228 тыс. грн, но и допустил новые нарушения законодательных норм по распространению высказываний, содержащих язык вражды. Национальный совет обратится в суд с иском об аннулировании лицензии", – говорится в сообщении.

В Нацсовете отметили, что в июне в эфире телеканала его владелец Евгений Мураев во время передачи, посвященной годовщине нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, заявил, в частности, о "геноциде и войне против украинского народа как части славянского мира со стороны стран Европейского союза".

"Это комплекс вещей, в результате которых у нас забирают землю и выдавливают людей, забирают рабочую силу. То есть еще раз говорю – другая форма войны. Но через кого это делается? Через Тань Черновол, через Парасюков, Гаврилюков, через [нардепов от "Слуги народа" Галину] Третьякову, [Никиту] Потураева и всех остальных, через [президента Владимира] Зеленского. [...] Наша власть занимается коллаборационизмом. Она подыгрывает тем, кто реально рейдерит нашу страну", – процитировал Нацсовет Мураева.

Регулятор подчеркнул, что высказывания Мураева "не отражают объективную ситуацию и свидетельствуют о намерениях повлиять на аудиторию телеканала, чтобы вызвать у зрителя негативные эмоции, неприязненное отношение к власти и отдельным лицам, сформировать стереотипный образ стран Европейского союза и народов, входящих в него, как "исторически латентного врага".

В Нацсовете подчеркнули, что телеведущие в прямом эфире никак не отреагировали на слова гостя в студии, "зрителям не было предоставлено объяснений и не приведено достоверных фактов", альтернативной точки зрения также не было озвучено.