Богдан – Гордону: Президент лично дает команду, кого посадить. Там список длинный – я, ты, Бутусов, Шустер, Разумков

"Я знаю, что тебя вообще должны были уже посадить. Тебя собирались посадить?" – спросил журналист.
"Собираются. Тебя тоже, кстати, собираются посадить, – ответил Богдан. – Там уже крайняя стадия безумия. Там всех садят. Причем там уже пачками пошли".
Он возмутился, что власти так реагируют на шутки и сатиру в свой адрес.
"Меня что задело очень сильно? Во время пресс-конференции Владимир Александрович, верховный главнокомандующий пан Зеленський, заявил нам, что, когда он был в "Квартале 95", это была сатира. Так вот, на какой-то мой сатирический пост, где я как-то троллю власть (имею право!), была какая-то бурная реакция. Вызвали товарища [и.о. директора Государственного бюро расследований Алексея] Сухачева. Знаешь, как его зовут? Погоняло – Леша Зилли. Очень любит [французский бренд одежды] Zilli, ходит в Zilli. Вся эта конструкция правоохранительной системы ржет. Погоняло – Зилли. И была поставлена задача рыть, посадить Богдана в тюрьму", – отметил бывший руководитель Офиса президента.
При этом Богдан подчеркнул, что в списке тех, на кого "роют," он не один.
"Ну там список длинный. Тебя тоже", – сказал бывший чиновник.
"Подожди. Тебя – ладно. А меня-то за что? Мы хоть в одной камере будем, если что?" – спросил журналист.
"Я не знаю. У нас не хватает камер. Потому что там [в списке] все: [журналист, главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий] Бутусов, [телеведущий] Савик Шустер, [бывший спикер Верховной Рады] Дима Разумков и вся его группа... Еще 100 тысяч каких-то людей. Блин, просто какие-то блогеры, где-то в Facebook он их встретил... Иван Иванович Жопа, вибачте на слові. Какие-то боты, какие-то непонятные люди", – сказал Богдан.
Журналист уточнил, лично ли президент "дает команду посадить".
"Да, лично дает команду [кого] посадить... Товарищ Сухачев – он сейчас исполняющий обязанности. А очень хочет быть назначенным на постоянно, надолго, чтобы стабильно было. И тот все берет под контроль, совещания собираются, поручает НСРД – "негласні слідчо-розшукові дії". Это называется у нас "ухо, горло, нос", – сказал Богдан.
Гордон переспросил, проводят ли по нему такие негласные следственно-разыскные действия.
"У них есть какой-то судья в Полтавской области, в городе Полтаве. Его взяли на взятке… Стандартная практика: взяли на взятке, подвесили. И он им подписывает, не читая. Ну 99% [решений]. Да, и тебя тоже взяли", – сказал Богдан.
Гордон спросил, почему Зеленский так нетерпим к критике.
"Да я не знаю, что с ним за два года произошло. Но это же какая-то катастрофа. Но ты видишь, что это не тот человек, которого мы знали тогда. Это вообще другой человек. Какие-то физико-химические изменения, наверное, произошли, психологические изменения... Я не знаю, что произошло", – сказал Богдан.
"Ты сказал, ты его уважал. А я тебе говорю: я его любил. Я его просто любил", – отметил Гордон.
Богдан ответил, что теперь журналиста "точно посадят в порыве ревности".
"Если что, я тебя… Я адвокат. Если не будут организовывать, что мы случайно встретились, там, в коридорах Печерского суда", – сказал бывший руководитель Офиса президента.
Гордон спросил, кого в таком случае ему взять адвокатом.
"А их тоже всех пересажают. Не будет адвокатов", – пошутил Богдан.
Интервью с Богданом выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00
Зеленский является основателем студии "Квартал 95", до избрания президентом был ее художественным руководителем. Он был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.
Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. "Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени", – сказал он в сентябре 2019 года.
Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний, а в октябре 2021 года сказал, что еще "ничего не решил по поводу второго срока".
По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, с вопросом о втором сроке Зеленский определится ближе к окончанию его первой каденции.
В конце ноября 2021 года в эфире телеканала "Украина 24" Гордон рассказал, что разочаровался в президенте Зеленском. Он напомнил, что в 2019 году выступал категорически против переизбрания Порошенко и публично агитировал голосовать за Зеленского, надеясь, что тот быстро проведет необходимые реформы. Но за два с половиной года президентства Зеленского, по мнению журналиста, в Украине "не была проведена ни одна заметная реформа, даже не стартовала борьба с коррупцией, мы наблюдаем только еще большую концентрацию власти вокруг Офиса президента и давление на свободу слова". После этого заявления Зеленский сказал журналистам, что Гордон "аж из штанов выбрасывается", так не хочет, чтобы он шел на второй президентский срок. Гордон ответил, что Зеленский сам обещал быть главой государства только один срок и должен держать слово, а также обвинил Офис президента в информационной кампании против себя.
Согласно результатам опроса, проведенного Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group с 28 ноября по 10 декабря, Зеленский – лидер президентского рейтинга. Если бы выборы главы государства прошли в ближайшее воскресенье, Зеленского поддержали бы 25% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором. Вместе с ним во второй тур вышел бы Порошенко – у него 16%. Во втором туре Зеленский победил бы любого оппонента.