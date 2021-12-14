Богдан – Гордону: Президент лично дает команду, кого посадить. Там список длинный – я, ты, Бутусов, Шустер, Разумков

"Я знаю, что тебя вообще должны были уже посадить. Тебя собирались посадить?" – спросил журналист.

"Собираются. Тебя тоже, кстати, собираются посадить, – ответил Богдан. – Там уже крайняя стадия безумия. Там всех садят. Причем там уже пачками пошли".

Он возмутился, что власти так реагируют на шутки и сатиру в свой адрес.

"Меня что задело очень сильно? Во время пресс-конференции Владимир Александрович, верховный главнокомандующий пан Зеленський, заявил нам, что, когда он был в "Квартале 95", это была сатира. Так вот, на какой-то мой сатирический пост, где я как-то троллю власть (имею право!), была какая-то бурная реакция. Вызвали товарища [и.о. директора Государственного бюро расследований Алексея] Сухачева. Знаешь, как его зовут? Погоняло – Леша Зилли. Очень любит [французский бренд одежды] Zilli, ходит в Zilli. Вся эта конструкция правоохранительной системы ржет. Погоняло – Зилли. И была поставлена задача рыть, посадить Богдана в тюрьму", – отметил бывший руководитель Офиса президента.

При этом Богдан подчеркнул, что в списке тех, на кого "роют," он не один.

"Ну там список длинный. Тебя тоже", – сказал бывший чиновник.

"Подожди. Тебя – ладно. А меня-то за что? Мы хоть в одной камере будем, если что?" – спросил журналист.

"Я не знаю. У нас не хватает камер. Потому что там [в списке] все: [журналист, главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий] Бутусов, [телеведущий] Савик Шустер, [бывший спикер Верховной Рады] Дима Разумков и вся его группа... Еще 100 тысяч каких-то людей. Блин, просто какие-то блогеры, где-то в Facebook он их встретил... Иван Иванович Жопа, вибачте на слові. Какие-то боты, какие-то непонятные люди", – сказал Богдан.

Журналист уточнил, лично ли президент "дает команду посадить".

"Да, лично дает команду [кого] посадить... Товарищ Сухачев – он сейчас исполняющий обязанности. А очень хочет быть назначенным на постоянно, надолго, чтобы стабильно было. И тот все берет под контроль, совещания собираются, поручает НСРД – "негласні слідчо-розшукові дії". Это называется у нас "ухо, горло, нос", – сказал Богдан.

Гордон переспросил, проводят ли по нему такие негласные следственно-разыскные действия.

"У них есть какой-то судья в Полтавской области, в городе Полтаве. Его взяли на взятке… Стандартная практика: взяли на взятке, подвесили. И он им подписывает, не читая. Ну 99% [решений]. Да, и тебя тоже взяли", – сказал Богдан.

Гордон спросил, почему Зеленский так нетерпим к критике.

"Да я не знаю, что с ним за два года произошло. Но это же какая-то катастрофа. Но ты видишь, что это не тот человек, которого мы знали тогда. Это вообще другой человек. Какие-то физико-химические изменения, наверное, произошли, психологические изменения... Я не знаю, что произошло", – сказал Богдан.

"Ты сказал, ты его уважал. А я тебе говорю: я его любил. Я его просто любил", – отметил Гордон.

Богдан ответил, что теперь журналиста "точно посадят в порыве ревности".

"Если что, я тебя… Я адвокат. Если не будут организовывать, что мы случайно встретились, там, в коридорах Печерского суда", – сказал бывший руководитель Офиса президента.

Гордон спросил, кого в таком случае ему взять адвокатом.

"А их тоже всех пересажают. Не будет адвокатов", – пошутил Богдан.

Интервью с Богданом выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00

ВИДЕО