Зеленский во втором туре президентских выборов победил бы любого оппонента – опрос

Если бы выборы главы государства прошли в ближайшее воскресенье, Зеленского поддержали бы 25% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором.

Вместе с ним во второй тур вышел бы пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко – у него 16%

Третье место делят лидер "Батьківщини", нардеп Юлия Тимошенко и сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко – у них по 10%.

Следом идут лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко и бывший спикер Верховной Рады, нардеп Дмитрий Разумков – по 8%, лидер партии "Наши" Евгений Мураев (7%) и бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман (6%).

Рейтинг остальных политиков менее 5%.

Во втором туре Зеленский победил бы любого оппонента: Порошенко и Тимошенко – 56% против 44%, а Бойко – 59% против 41%.

Опрос проводился с 28 ноября по 10 декабря среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.