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Зеленский хочет, чтобы замглавы МВД Гогилашвили, угрожавшего полицейским, уволили. Он уверен, что чиновник уже написал заявление

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Зеленский: Как бы там ни было, ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека
Зеленский: Как бы там ни было, ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря призвал уволить замминистра внутренних дел Украины Александра Гогилашвили, который попал в скандал в связи с конфликтом на одном из блокпостов при въезде в зону проведения операции Объединенных сил.

Об этом он написал в Telegram.

"По моему мнению, на инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция. Прошу министра внутренних дел и Кабинет Министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем. Как бы там ни было, ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека. Независимо от занимаемой должности, социального статуса или других обстоятельств", – заявил президент.

Контекст:

10–11 декабря в СМИ и соцсетях появилось видео конфликта в участием Гогилашвили, который произошел на одном из блокпостов при въезде в зону ООС. Судя по ролику, топ-чиновник МВД был недоволен требованием правоохранителей предоставить документы для проверки, а также тем, что его не узнали в лицо.

"У вас [в отделении] фотографии с заместителями министра висят или нет? Замминистра с таким ...балом, как у меня, – он один всего. [...] Теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет", – говорил топ-чиновник МВД полицейскому, который сказал, что не узнал его.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский инициировал дисциплинарное производство из-за инцидента и сказал, что предложит Кабмину отстранить своего заместителя. Гогилашвили потом заявил, что был "излишне эмоционален" и извинился за свое поведение.

Известно, что жена Гогилавшили Мария Левченко – помощница Зеленского. В 2020 году президент называл ее в числе лиц, которым доверяет, сообщает "ВВС News Україна".

Гогилашвили работает в министерстве с 2019 года, занимается формированием госполитики по противодействию наркомании и наркопреступности. Издание "Бабель" писало, что накануне назначения Гогилашвили получило информацию, что в МВД мужчину назначают якобы для контроля за тогдашним министром Арсеном Аваковым. Сам Гогилашвили в беседе с изданием отрицал эту информацию, но не скрывал, что давно знаком с Зеленским.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Кабинет Министров, отставка, Владимир Зеленский, скандал, увольнение, Денис Монастырский, Александр Гогилашвили
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