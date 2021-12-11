Замглавы МВД Гогилашвили, устроивший конфликт на блокпосту в зоне ООС, извинился за "излишнюю эмоциональность"

"Что касается инцидента на блокпосту в зоне ООС в Донецкой области. Безусловно, хочу извиниться за свою излишнюю эмоциональность. Согласен с решением министра начать дисциплинарное производство, готовлю рапорт на имя министра МВД и буду всячески способствовать его проведению", – написал он в Facebook 11 декабря.

Контекст:

10–11 декабря в СМИ и соцсетях появилось видео конфликта в участием Гогилашвили, который произошел на одном из блокпостов при въезде в зону ООС. Судя по ролику, топ-чиновник МВД был недоволен требованием правоохранителей предоставить документы для проверки, а также тем, что его не узнали в лицо.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что инициирует дисциплинарное производство из-за инцидента с Гогилашвили.

Гогилашвили работает в министерстве с 2019 года, занимается формированием госполитики по противодействию наркомании и наркопреступности. По информации экс-нардепа Игоря Мосийчука, он является мужем помощницы президента Владимира Зеленского Марии Левченко.

Издание "Бабель" писало, что накануне назначения Гогилашвили получило информацию, что в МВД мужчину назначают якобы для контроля за тогдашним министром Арсеном Аваковым. Сам Гогилашвили в беседе с изданием отрицал эту информацию, но не скрывал, что давно знаком с Зеленским.