"Замминистра с таким ...балом, как у меня, один всего". Замглавы МВД устроил перепалку с правоохранителями на блокпосту при въезде в зону ООС. Видео

Гогилашвили работает в МВД с 2019 года Скриншот: Остання Крапля / YouTube

Судя по ролику, автомобиль, в котором ехал Гогилашвили, остановили перед блокпостом. Топ-чиновник был недоволен требованием правоохранителей показать документы.

"Ты меня не знаешь?" – спрашивал он.

Полицейский ответил, что лицо оппонента ему не знакомо.

"Мало ли кто тут ездит, тут было такое, что... много кто пытался проехать! Я что, неправильно выполняю свои обязанности?" – возмутился правоохранитель.

"У вас [в отделении] фотографии с заместителями министра висят или нет? Замминистра с таким ...балом, как у меня, – он один всего", – обратился Гогилашвили к полицейскому.

Тот ответил, что теперь будет знать и "рад знакомству".

"А теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет", – отреагировал замминистра.

"А что мне будет? Я работаю за 12 тыс.! Вам просто не понравилось, что я перевернул ваше служебное удостоверение", – отреагировал правоохранитель, подчеркнув, что выполняет свои обязанности.

Гогилашвили возмущался тем, что его не знают в лицо, и тем, что "не должен тратить время, доказывая, кто он". По мнению чиновника, правоохранители на блокпосту не соблюдали субординацию при общении с ним.