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"Замминистра с таким ...балом, как у меня, один всего". Замглавы МВД устроил перепалку с правоохранителями на блокпосту при въезде в зону ООС. Видео

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Гогилашвили работает в МВД с 2019 года
Гогилашвили работает в МВД с 2019 года
Скриншот: Остання Крапля / YouTube

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил перепалку с правоохранителями на блокпосту при въезде в зону операции Объединенных сил, видео 10 декабря опубликовал в Facebook экс-нардеп Игорь Мосийчук, более полную версию спора обнародовали на YouTube-канале "Остання крапля".

Судя по ролику, автомобиль, в котором ехал Гогилашвили, остановили перед блокпостом. Топ-чиновник был недоволен требованием правоохранителей показать документы. 

"Ты меня не знаешь?" – спрашивал он. 

Полицейский ответил, что лицо оппонента ему не знакомо. 

"Мало ли кто тут ездит, тут было такое, что... много кто пытался проехать! Я что, неправильно выполняю свои обязанности?" – возмутился правоохранитель. 

"У вас [в отделении] фотографии с заместителями министра висят или нет? Замминистра с таким ...балом, как у меня, – он один всего", – обратился Гогилашвили к полицейскому. 

Тот ответил, что теперь будет знать и "рад знакомству".

"А теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет", – отреагировал замминистра. 

"А что мне будет? Я работаю за 12 тыс.! Вам просто не понравилось, что я перевернул ваше служебное удостоверение", – отреагировал правоохранитель, подчеркнув, что выполняет свои обязанности. 

Гогилашвили возмущался тем, что его не знают в лицо, и тем, что "не должен тратить время, доказывая, кто он". По мнению чиновника, правоохранители на блокпосту не соблюдали субординацию при общении с ним.

Контекст:

Гогилашвили – муж помощницы президента Владимира Зеленского Марии Левченко, пишет Мосийчук. Работает в министерстве с 2019 года, занимается формированием госполитики по противодействию наркомании и наркопреступности. 

Издание "Бабель" писало, что накануне назначения Гогилашвили получило информацию о том, что в МВД мужчину назначают якобы для контроля за тогдашним министром Арсеном Аваковым. Сам Гогилашвили в беседе с изданием отрицал эту информацию, но не скрывал, что давно знаком с Зеленским.

видео

Видео: Остання Крапля / YouTube
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МВД, скандал, полицейский, автомобиль, ООС, Александр Гогилашвили
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