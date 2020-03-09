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"Вечных людей нет". Нардеп Кравчук сказала, что Авакову ищут замену

Вместо Арсена Авакова министром внутренних дел Украины может стать кто-то из его заместителей, если "человек вырастет", сказала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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Аваков стал главой МВД в 2014 году
Аваков стал главой МВД в 2014 году
Фото: mvs.gov.ua

6 марта в интервью "24 каналу" замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что министру внутренних дел Украины Аресену Авакову ищут замену.

На вопрос, ищут ли Авакову замену, Кравчук ответила: "Мы решили так: предложим заместителя, и если этот человек вырастет, и мы будем понимать, что этот потенциальный заместитель сможет заменить министра – то вечных людей нет нигде".

"Об этом свидетельствуют предыдущие увольнения", – отметила она.

По словам нардепа, Аваков пока справляется со своими обязанностями.

"Будем реалистично смотреть на ситуацию. МВД – это настолько сложное министерство, что предложить новое лицо без опыта... Вторых шансов может не быть, потому что это безопасность людей, это 300 тысяч личного состава. Есть вопросы к господину Авакову: и по полиции, и, очевидно, по другим моментам. Очевидно – и это правда – до сих пор нет кандидата у [президента Украины] Владимира Зеленского, который бы полноценно мог гарантировать, что все будет в порядке", – добавила она.

На сайте МВД указано, что у Авакова есть шесть заместителей: Сергей Яровой, Татьяна Ковальчук, Сергей Гончаров, Екатерина Павличенко, Антон Геращенко и Александр Гогилашвили.

Аваков стал главой МВД в 2014 году, работал в правительствах Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и остался в команде нового премьера Дениса Шмыгаля. 

Теги: МВД, Украина, Арсен Аваков, полиция, Сергей Яровой, Антон Геращенко, Слуга народа, Татьяна Ковальчук, Сергей Гончаров, Евгения Кравчук, Александр Гогилашвили
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