Зеленский – лидер президентского рейтинга. На втором месте Порошенко – опрос КМИС

На выборах главы государства Зеленского готовы поддержать 27,1% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором.

Второе место занимает пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, у которого 19,7%.

Следом идут лидер "Батьківщини", нардеп Юлия Тимошенко (11,3%), лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (7,7%), сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (6,6%), лидер партии "Наши" Евгений Мураев (6,5%), бывший спикер Верховной Рады, нардеп Дмитрий Разумков (6,3%) и бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман (5,1%).

Рейтинг остальных политиков менее 5%.

Опрос проводился 3–11 декабря среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% – для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.