Зеленский о перевороте: О таких вещах нельзя говорить

Зеленский о возможной подготовке госпереворота сообщил в ходе пресс-марафона, который транслировался в прямом эфире Фото: president.gov.ua

"Я не готов об этом говорить. О таких вещах нельзя говорить", – сказал Зеленский в ответ на вопрос о новостях относительно переворота.

Зеленский высказал мнение, что у лиц, якобы планировавших переворот, "глобально планы не изменились".

"Я думаю, что некоторые люди получили коммуникации со стороны и наших стратегических партнеров. Отдельные имели диалоги, получили определенные сигналы", – добавил он.

Журналистка Наталья Мосейчук напомнила, что глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 1 декабря в кулуарах парламента заявил, что через несколько недель Служба безопасности Украины обнародует новую информацию о возможном госперевороте в Украине. Однако информация так и не была опубликована.

Президент сказал, что Арахамия "имеет очень четкую информацию, которую слышал лично", свидетельствующую о том, что "люди обсуждают, как они меняют свои планы".