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Зеленский – о возможном госперевороте: Думаю, у людей глобально планы не поменялись

Зеленский считает, что украинцы не поддерживают некоторые дестабилизирующие шаги
Зеленский считает, что украинцы не поддерживают некоторые дестабилизирующие шаги
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский в вышедшем 10 декабря интервью телеканалу "1+1" прокомментировал свое заявление от 26 ноября о том, что он владеет информацией о готовящемся государственном перевороте.

В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что госпереворот готовился на первые дни декабря с участием бизнесмена Рината Ахметова. В интервью журналистка спросила президента, какие новости об этом сегодня

Сначала глава государства заявил, что "не готов об этом говорить", но все же ответил на вопрос.

"Я думаю, что у людей глобально планы не изменились, я думаю, некоторые люди получили коммуникацию со стороны и наших стратегических партнеров (отдельные имели диалоги, получали определенные сигналы). Думаю, что немного изменили планы", – сказал Зеленский.

По его словам, "общество не поддерживает некоторые дестабилизирующие шаги некоторых группировок".

"Я [...] очень счастлив, что эти группировки увидели, что общество не поддерживает их. Но мы следим за ситуацией очень тщательно", – объяснил президент.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял о причастности России к подготовке к госперевороту в Украине.

Контекст:

Зеленский говорил, что планы организовать госпереворот являются "подставой бизнесмена Рината Ахметова". "Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", – заявил президент.

Ахметов обвинения Зеленского назвал "сплошной ложью". "Моя позиция была и будет однозначная: независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", – подчеркнул он.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 1 декабря в кулуарах парламента заявил, что через несколько недель Служба безопасности Украины обнародует новую информацию о возможном госперевороте в Украине.

Заместитель Арахамии во фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что госпереворот не состоялся в связи с тем, что глава государства "сыграл на опережение".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает: заявление Зеленского, что он владеет информацией о готовящемся госперевороте, позволило предотвратить его.

Теги: Владимир Зеленский, государственный переворот, президент
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