Зеленский – о возможном госперевороте: Думаю, у людей глобально планы не поменялись

В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что госпереворот готовился на первые дни декабря с участием бизнесмена Рината Ахметова. В интервью журналистка спросила президента, какие новости об этом сегодня

Сначала глава государства заявил, что "не готов об этом говорить", но все же ответил на вопрос.

"Я думаю, что у людей глобально планы не изменились, я думаю, некоторые люди получили коммуникацию со стороны и наших стратегических партнеров (отдельные имели диалоги, получали определенные сигналы). Думаю, что немного изменили планы", – сказал Зеленский.

По его словам, "общество не поддерживает некоторые дестабилизирующие шаги некоторых группировок".

"Я [...] очень счастлив, что эти группировки увидели, что общество не поддерживает их. Но мы следим за ситуацией очень тщательно", – объяснил президент.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял о причастности России к подготовке к госперевороту в Украине.