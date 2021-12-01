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Через несколько недель нас всех ждут интересные новости от СБУ – Арахамия. Видео

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Арахамия подчеркнул, что президент не анонсировал переворот, а только озвучил возможный сценарий
Арахамия подчеркнул, что президент не анонсировал переворот, а только озвучил возможный сценарий
Фото: sluga-narodu.com

Через несколько недель Служба безопасности Украины обнародует новую информацию о возможном государственном перевороте в Украине. Об этом 1 декабря в кулуарах парламента заявил лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, сообщает "Левый берег".

"Давайте предоставим несколько недель Службе безопасности Украины, я думаю, что всех нас ждут интересные новости", – сказал Арахамия.

Он подчеркнул, что президент не анонсировал переворот, а только озвучил возможный сценарий.

"Переворота, слава богу, нет. Он [президент] говорил об угрозе переворота. Он не анонсировал переворот, а озвучивал возможный сценарий", – подчеркнул лидер фракции "Слуга народа".

ВИДЕО
Видео: LBTV / YouTube
Контекст:

В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием Ахметова.

"Получили информацию, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот. 1-го, 2 декабря. […] У нас есть не только агентурная информация, но и звуковая информация, где, скажем так, представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине", – сказал он.

Зеленский назвал это "подставой бизнесмена Рината Ахметова".

"Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", – добавил президент.

Ахметов обвинения Зеленского назвал "сплошной ложью". "Моя позиция была и будет однозначная: независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", – подчеркнул он.

Теги: СБУ, президент, Слуга народа, Давид Арахамия, Служба безопасности Украины
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