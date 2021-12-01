Через несколько недель нас всех ждут интересные новости от СБУ – Арахамия. Видео

Арахамия подчеркнул, что президент не анонсировал переворот, а только озвучил возможный сценарий Фото: sluga-narodu.com

"Давайте предоставим несколько недель Службе безопасности Украины, я думаю, что всех нас ждут интересные новости", – сказал Арахамия.

Он подчеркнул, что президент не анонсировал переворот, а только озвучил возможный сценарий.

"Переворота, слава богу, нет. Он [президент] говорил об угрозе переворота. Он не анонсировал переворот, а озвучивал возможный сценарий", – подчеркнул лидер фракции "Слуга народа".

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Видео: LBTV / YouTube