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"Включил свет, и все спрятались". Переворот 1 декабря не состоялся, потому что Зеленский "сыграл на опережение", считают в "Слуге народа"

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Кравчук заявила, что Зеленский на пресс-конференции "сыграл на опережение"
Кравчук заявила, что Зеленский на пресс-конференции "сыграл на опережение"
Фото: sluga-narodu.com

Государственный переворот 1 декабря, о вероятности которого заявлял президент Украины Владимир Зеленский, не состоялся, так как глава государства "сыграл на опережение", считает замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Об этом она заявила в комментарии LIGA.net 2 декабря. 

Как пишет издание, в Офисе президента и "Слуге народа" считают, что переворот готовили, но отложили, Зеленский "переиграл заговорщиков, но это не значит, что не будет искусственных потрясений в ближайшем будущем". 

"Зеленский на пресс-конференции сыграл на опережение", – сказала Кравчук.

По ее словам, ситуацию можно сравнить с темной комнатой. 

"Заходишь в нее, включаешь свет, и все быстро разбегаются по углам. Это то, что сделал президент на пресс-конференции. Включил свет. И все сразу спрятались. Понятно: раз есть такая информация, есть записи, СБУ начинает расследование, то прийти и совершать неконституционные действия – это явка с повинной", – отметила она. 

1 декабря на Майдане прошла акция протеста "Защити Украину – останови переворот". По оценке одного из организаторов, сооснователя партии "Демократична сокира" Юрия Гудыменко, в ней приняли участие около 5 тыс. человек. В полиции LIGA.net сообщили, что на митинге было "плюс-минус 2 тыс. человек". Порядок охраняли 3 тыс. полицейских и 1,5 тыс. нацгвардейцев. Акция прошла без нарушений, сообщили правоохранители. Участники митинга протеста договорились создать координационный совет объединенной оппозиции для смены власти и объявили бессрочную акцию. 

"Мы заявили о бессрочной кампании. На начальном этапе она не нуждается в палаточных городках или чем-то похожем, поскольку главная задача – мобилизация людей. Акций будет много, акции будут разными, и все они будут вести к одной стратегической цели: перезагрузке власти и возвращению на курс компетентности и реформ", – рассказал Гудыменко о планах митингующих.

Контекст:

Предыдущий раз активисты проводили акцию в Киеве 21 ноября. Под Офисом президента они объявили ультиматум Зеленскому: либо он увольняет Ермака, либо они начнут бессрочную акцию с требованием импичмента президента. 

На пресс-марафоне 26 ноября Зеленский назвал Ермака "мощным человеком" и сказал, что не собирается его увольнять. 

Следующую акцию они анонсировали 1 декабря. "Сейчас мы хотим объединить все гражданское общество и всю проукраинскую политическую оппозицию по этому вопросу. Большинство людей, с кем мы общаемся, соглашаются, что, если Зеленский между Украиной и Ермаком выбирает Ермака, очевидно, такому президенту не место на должности. То есть тогда речь пойдет уже о пребывании Зеленского на должности", – сказал накануне акции Гудыменко

Во время пресс-марафона Зеленский также заявил, что на 1 декабря в Украине якобы готовился переворот. Он сказал, что не будет делиться подробной информацией, но заявил, что к перевороту может быть причастен бизнесмен Ринат Ахметов. Ахметов обвинения Зеленского назвал "сплошной ложью". "Моя позиция была и будет однозначная: независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", – подчеркнул предприниматель. 

За прошедшую почти неделю украинские власти не предъявили доказательств подготовки переворота. СБУ 29 ноября объявила об открытии уголовного производства о "подготовке отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти". Деталей о нем не сообщали. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: митинг, Владимир Зеленский, государственный переворот, Слуга народа, Евгения Кравчук, акции протеста
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