"Включил свет, и все спрятались". Переворот 1 декабря не состоялся, потому что Зеленский "сыграл на опережение", считают в "Слуге народа"

Об этом она заявила в комментарии LIGA.net 2 декабря.

Как пишет издание, в Офисе президента и "Слуге народа" считают, что переворот готовили, но отложили, Зеленский "переиграл заговорщиков, но это не значит, что не будет искусственных потрясений в ближайшем будущем".

"Зеленский на пресс-конференции сыграл на опережение", – сказала Кравчук.

По ее словам, ситуацию можно сравнить с темной комнатой.

"Заходишь в нее, включаешь свет, и все быстро разбегаются по углам. Это то, что сделал президент на пресс-конференции. Включил свет. И все сразу спрятались. Понятно: раз есть такая информация, есть записи, СБУ начинает расследование, то прийти и совершать неконституционные действия – это явка с повинной", – отметила она.

1 декабря на Майдане прошла акция протеста "Защити Украину – останови переворот". По оценке одного из организаторов, сооснователя партии "Демократична сокира" Юрия Гудыменко, в ней приняли участие около 5 тыс. человек. В полиции LIGA.net сообщили, что на митинге было "плюс-минус 2 тыс. человек". Порядок охраняли 3 тыс. полицейских и 1,5 тыс. нацгвардейцев. Акция прошла без нарушений, сообщили правоохранители. Участники митинга протеста договорились создать координационный совет объединенной оппозиции для смены власти и объявили бессрочную акцию.

"Мы заявили о бессрочной кампании. На начальном этапе она не нуждается в палаточных городках или чем-то похожем, поскольку главная задача – мобилизация людей. Акций будет много, акции будут разными, и все они будут вести к одной стратегической цели: перезагрузке власти и возвращению на курс компетентности и реформ", – рассказал Гудыменко о планах митингующих.