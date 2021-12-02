Москаль о "госперевороте": Все это организовал Арахамия. Это все абсолютный фейк

Геннадий Москаль: Вызрел у них такой план – Сидоренко мочит своих конкурентов, а Арахамия из этого выдает плюс государственный "переворот" для Зеленского Скриншот: Hennadii Moskal / Facebook

"Все это организовал Арахамия, который рассказывает, что через несколько дней СБУ даст какие-то большие результаты. Он, оказалось, назначен "смотрящим" за полиграфкомбинатом "Украина" от "Слуги народа". И есть второй "смотрящий", такой Сидоренко, живущий в Дубае и находящийся в федеральном розыске США. Вызрел у них такой план – Сидоренко мочит своих конкурентов, а Арахамия из этого выдает плюс государственный "переворот" для [президента Украины Владимира] Зеленского, – сказал Москаль. – В ФСБ Российской Федерации такого оперативного работника, как [Василий] Лаптев, нет. Ну, может, где-то в архиве дворником [работает], может быть. Это все абсолютный фейк".

Версию о том, что "госпереворот" оказался частными разборками Арахамии с его бизнес-партнерами, Москаль также сообщил в интервью "Главкому".