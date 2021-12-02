Москаль о "госперевороте": Все это организовал Арахамия. Это все абсолютный фейк

"Все это организовал Арахамия, который рассказывает, что через несколько дней СБУ даст какие-то большие результаты. Он, оказалось, назначен "смотрящим" за полиграфкомбинатом "Украина" от "Слуги народа". И есть второй "смотрящий", такой Сидоренко, живущий в Дубае и находящийся в федеральном розыске США. Вызрел у них такой план – Сидоренко мочит своих конкурентов, а Арахамия из этого выдает плюс государственный "переворот" для [президента Украины Владимира] Зеленского, – сказал Москаль. – В ФСБ Российской Федерации такого оперативного работника, как [Василий] Лаптев, нет. Ну, может, где-то в архиве дворником [работает], может быть. Это все абсолютный фейк".
Версию о том, что "госпереворот" оказался частными разборками Арахамии с его бизнес-партнерами, Москаль также сообщил в интервью "Главкому".
В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием бизнесмена Рината Ахметова.
"Получили информацию, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот. 1-го, 2 декабря. […] У нас есть не только агентурная информация, но и звуковая информация, где, скажем так, представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине", – сказал он.
Зеленский назвал это "подставой бизнесмена Рината Ахметова".
"Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", – добавил президент.
Ахметов обвинения Зеленского назвал "сплошной ложью". "Моя позиция была и будет однозначная: независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", – подчеркнул он.
Журналист BuzzFeed Кристофер Миллер, ссылаясь на источники в окружении президента Украины написал 26 ноября в Twitter, что переворот, о котором заявил президент, обсуждали сотрудник ФСБ и три бывших сотрудника МВД Украины. Сотрудника ФСБ зовут Василий Васильевич Лаптев, украинцев – Алексей Васильев, Василий Грицак и Эдуард Федосов, написал Миллер, прикрепив к твиту ссылку на досье Федосова на сайте "Полтавщина".
Арахамия 1 декабря в кулуарах парламента заявил, что через несколько недель Служба безопасности Украины обнародует новую информацию о возможном государственном перевороте в Украине.