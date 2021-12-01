Москаль заявил, что "госпереворот" оказался частными разборками Арахамии с его бизнес-партнерами

"Это полный бред. Нет никакого переворота. Вся эта история – банальная полукриминальная разборка за контроль над ЕДАПС между ее собственниками, в которую, очевидно, не просто так вписался лидер [фракции] "Слуги народа" Давид Арахамия. Вот и весь переворот", – сказал Москаль.

Политик считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно было громкое заявление, а Арахамии – убрать конкурентов.

"Это выглядит смешно, если бы не лились слезы. Ну, это уже кризис жанра в "95 квартале". Полный кризис жанра", – заявил Москаль.

Экс-нардеп объяснил, что двое из четырех "мятежников" оказались конкрунтами скрывающегося в ОАЭ бизнес-партнера Арахамии по ЕДАПС Юрия Сидоренко, в частности это экс-замглавы МВД Василий Грицак, у которого есть бизнес-конфликт с Сидоренко.

"Арахамия – смотрящий от "Слуг народа" за этим полиграфкомбинатом "Украина". У него специфические отношения с таким господином Юрием Сидоренко, который скрывается от следствия в ОАЭ. Контроль над полиграфкомбинатом "Украина" их и объединяет. Арахамия ездит к Сидоренко, чтобы разделить бизнес. У этого Сидоренко очень большой конфликт с Василием Грицаком. И вот Арахамия решил помочь Сидоренко поквитаться с Грицаком, вложив в голову Зеленского ерунду о госперевороте", – подытожил Москаль.