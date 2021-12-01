Москаль заявил, что "госпереворот" оказался частными разборками Арахамии с его бизнес-партнерами

"Это полный бред. Нет никакого переворота. Вся эта история – банальная полукриминальная разборка за контроль над ЕДАПС между ее собственниками, в которую, очевидно, не просто так вписался лидер [фракции] "Слуги народа" Давид Арахамия. Вот и весь переворот", – сказал Москаль.
Политик считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно было громкое заявление, а Арахамии – убрать конкурентов.
"Это выглядит смешно, если бы не лились слезы. Ну, это уже кризис жанра в "95 квартале". Полный кризис жанра", – заявил Москаль.
Экс-нардеп объяснил, что двое из четырех "мятежников" оказались конкрунтами скрывающегося в ОАЭ бизнес-партнера Арахамии по ЕДАПС Юрия Сидоренко, в частности это экс-замглавы МВД Василий Грицак, у которого есть бизнес-конфликт с Сидоренко.
"Арахамия – смотрящий от "Слуг народа" за этим полиграфкомбинатом "Украина". У него специфические отношения с таким господином Юрием Сидоренко, который скрывается от следствия в ОАЭ. Контроль над полиграфкомбинатом "Украина" их и объединяет. Арахамия ездит к Сидоренко, чтобы разделить бизнес. У этого Сидоренко очень большой конфликт с Василием Грицаком. И вот Арахамия решил помочь Сидоренко поквитаться с Грицаком, вложив в голову Зеленского ерунду о госперевороте", – подытожил Москаль.
В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием бизнесмена Рината Ахметова.
"Получили информацию, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот. 1-го, 2 декабря. […] У нас есть не только агентурная информация, но и звуковая информация, где, скажем так, представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине", – сказал он.
Зеленский назвал это "подставой бизнесмена Рината Ахметова".
"Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", – добавил президент.
Ахметов обвинения Зеленского назвал "сплошной ложью". "Моя позиция была и будет однозначная: независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", – подчеркнул он.
Арахамия 1 декабря в кулуарах парламента заявил, что через несколько недель Служба безопасности Украины обнародует новую информацию о возможном государственном перевороте в Украине.