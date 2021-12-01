Аваков: Власть не должна использовать протесты как возможность обуздать свободу слова

"Провокации всегда возможны. Здесь главное, чтобы у нас была адекватная власть. Бывают разные ситуации. Но реагирование на происходящие на улице события во время акций протеста может привести к желанию обуздать свободу слова, или закрыть очередные телеканалы, или объявить государственный переворот в исполнении оппозиционных партий, – отметил бывший министр внутренних дел. – Баланс предполагает прислушиваться к обществу. Иногда это бывает неудобно, но нужно прислушиваться".

Аваков добавил, что война касается всех граждан страны.

"Война это не только дело армии, это судьба нации. Мы должны иметь людей, мотивированных защищать это государство. Каждый гражданин должен понимать, что он защищает свой способ жизни, свои свободы, независимость. Он должен знать, что он идет на войну, бросает свою мирную жизнь и идет защищать государство, в котором потом будет жить свободным, независимым, экономически способным, и это крайне важно, это более важно, чем вооружение для армии", – подчеркнул политик.