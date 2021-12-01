Аваков: Власть не должна использовать протесты как возможность обуздать свободу слова

"Провокации всегда возможны. Здесь главное, чтобы у нас была адекватная власть. Бывают разные ситуации. Но реагирование на происходящие на улице события во время акций протеста может привести к желанию обуздать свободу слова, или закрыть очередные телеканалы, или объявить государственный переворот в исполнении оппозиционных партий, – отметил бывший министр внутренних дел. – Баланс предполагает прислушиваться к обществу. Иногда это бывает неудобно, но нужно прислушиваться".
Аваков добавил, что война касается всех граждан страны.
"Война это не только дело армии, это судьба нации. Мы должны иметь людей, мотивированных защищать это государство. Каждый гражданин должен понимать, что он защищает свой способ жизни, свои свободы, независимость. Он должен знать, что он идет на войну, бросает свою мирную жизнь и идет защищать государство, в котором потом будет жить свободным, независимым, экономически способным, и это крайне важно, это более важно, чем вооружение для армии", – подчеркнул политик.
26 ноября в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" Арсен Аваков заявил, что в Украине есть проблемы со свободой слова. "Я сегодня наблюдал, почему это происходит. Почему президент, два с половиной года назад нами всеми поддержанный, большинством страны, сегодня демонстрировал такую агрессивность и сегодня была такая тяжелая эмоциональная пресс-конференция? Я подумал: а чего мы хотим от президента? Президент должен обеспечивать права и свободы для граждан. Свободу слова. Президент должен обеспечивать оборону и безопасность. Президент должен обеспечивать экономическое развитие, качество жизни для каждого из нас", – сказал он.
В этот же день во время пресс-марафона у президента Владимира Зеленского произошло несколько перепалок с журналистами. В частности, президент обвинил главного редактора интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова в смертях на Донбассе из-за публикации видео с ударным беспилотником Bayraktar, который применили украинские военнослужащие. Бутусов назвал обвинения Зеленского "брехней".
Кроме того, Зеленский обвинил журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача в том, что он и его семья не могут спокойно жить в Киеве. "Я имею полное право иногда отдыхать. Благодаря вам больше нет мест в Киеве, где я могу отдыхать. Я живой человек и имею право, Михаил, на личную жизнь. Благодаря вам никто из моих детей не может быть без охраны, они почти ничего нигде не празднуют", – сказал президент.