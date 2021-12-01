ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Аваков: Власть не должна использовать протесты как возможность обуздать свободу слова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Арсен Аваков: Баланс предполагает прислушиваться к обществу. Иногда это бывает неудобно, но нужно прислушиваться
Арсен Аваков: Баланс предполагает прислушиваться к обществу. Иногда это бывает неудобно, но нужно прислушиваться
Фото: Kyiv Security Forum / Twitter

В Украине власти нельзя ограничивать свободу слова из-за акций протеста или "объявлений" государственного переворота, заявил бывший глава МВД Арсен Аваков в ходе Киевского форума по безопасности 1 декабря в Киеве, сообщает УНН.

"Провокации всегда возможны. Здесь главное, чтобы у нас была адекватная власть. Бывают разные ситуации. Но реагирование на происходящие на улице события во время акций протеста может привести к желанию обуздать свободу слова, или закрыть очередные телеканалы, или объявить государственный переворот в исполнении оппозиционных партий, – отметил бывший министр внутренних дел. – Баланс предполагает прислушиваться к обществу. Иногда это бывает неудобно, но нужно прислушиваться".

Аваков добавил, что война касается всех граждан страны.

"Война это не только дело армии, это судьба нации. Мы должны иметь людей, мотивированных защищать это государство. Каждый гражданин должен понимать, что он защищает свой способ жизни, свои свободы, независимость. Он должен знать, что он идет на войну, бросает свою мирную жизнь и идет защищать государство, в котором потом будет жить свободным, независимым, экономически способным, и это крайне важно, это более важно, чем вооружение для армии", – подчеркнул политик.

Контекст:

26 ноября в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" Арсен Аваков заявил, что в Украине есть проблемы со свободой слова"Я сегодня наблюдал, почему это происходит. Почему президент, два с половиной года назад нами всеми поддержанный, большинством страны, сегодня демонстрировал такую агрессивность и сегодня была такая тяжелая эмоциональная пресс-конференция? Я подумал: а чего мы хотим от президента? Президент должен обеспечивать права и свободы для граждан. Свободу слова. Президент должен обеспечивать оборону и безопасность. Президент должен обеспечивать экономическое развитие, качество жизни для каждого из нас", – сказал он.

В этот же день во время пресс-марафона у президента Владимира Зеленского произошло несколько перепалок с журналистами. В частности, президент обвинил главного редактора интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова в смертях на Донбассе из-за публикации видео с ударным беспилотником Bayraktar, который применили украинские военнослужащие. Бутусов назвал обвинения Зеленского "брехней".

Кроме того, Зеленский обвинил журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача в том, что он и его семья не могут спокойно жить в Киеве. "Я имею полное право иногда отдыхать. Благодаря вам больше нет мест в Киеве, где я могу отдыхать. Я живой человек и имею право, Михаил, на личную жизнь. Благодаря вам никто из моих детей не может быть без охраны, они почти ничего нигде не празднуют", – сказал президент.

Теги: оппозиция, Арсен Аваков, свобода слова, государственный переворот, власть, Киевский форум по безопасности
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы не знали, что происходит, бедные времена были". Dzidzio рассказал, от чего в 37 лет умер его отец
"Мы не знали, что происходит, бедные времена были". Dzidzio рассказал, от чего в 37 лет умер его отец
"Слишком сексуальный уровень". Солистка TamerlanAlena снялась в кружевном секси-белье
"Слишком сексуальный уровень". Солистка TamerlanAlena снялась в кружевном секси-белье
"Титьки", "Как будто сейчас в рот даст". Водонаева без бюстгальтера раздвинула ноги перед мужчиной на стуле
"Титьки", "Как будто сейчас в рот даст". Водонаева без бюстгальтера раздвинула ноги перед мужчиной на стуле
"Ты для меня все". Хью Джекман умилил сеть поздравлением жены в день рождения
"Ты для меня все". Хью Джекман умилил сеть поздравлением жены в день рождения
  Никитюк: Когда замуж? Так я уже вышла
  Никитюк: Когда замуж? Так я уже вышла
  Дикусар о финале "Танцев со звездами": Пусть это будет на совести тех, кто в этом принимал участие. Я считаю это нечестным
  Дикусар о финале "Танцев со звездами": Пусть это будет на совести тех, кто в этом принимал участие. Я считаю это нечестным
В сеть попало видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп
В сеть попало видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп
  За восемь дней до премьеры вышел трейлер продолжения сериала "Секс в большом городе". Видео
  За восемь дней до премьеры вышел трейлер продолжения сериала "Секс в большом городе". Видео
  "Бросил, как только я родила". Katya Chilly рассказала о бывшем муже
  "Бросил, как только я родила". Katya Chilly рассказала о бывшем муже
Рианна засветила соски в шелковом платье, получая звание "Национальный герой Барбадоса"
Рианна засветила соски в шелковом платье, получая звание "Национальный герой Барбадоса"
Звезда "Сватов" Кошмал снялась в мини-платье без бретелек с прозрачным декольте-сеткой
Звезда "Сватов" Кошмал снялась в мини-платье без бретелек с прозрачным декольте-сеткой
  "Я таких фривольностей с Максом себе не позволяла". Кухар высказалась о флирте Никитюк с Чмерковским на "Танцах со звездами"
  "Я таких фривольностей с Максом себе не позволяла". Кухар высказалась о флирте Никитюк с Чмерковским на "Танцах со звездами"
"Эта фраза из трех слов увеличит вашу прибыль в три раза". Седокова раскрыла секрет ведения бизнеса и оголила грудь
"Эта фраза из трех слов увеличит вашу прибыль в три раза". Седокова раскрыла секрет ведения бизнеса и оголила грудь
"Навсегда в наших сердцах". Дочь Пола Уокера показала трогательное фото с отцом в годовщину его смерти
"Навсегда в наших сердцах". Дочь Пола Уокера показала трогательное фото с отцом в годовщину его смерти
Танцор из балета Поляковой Ежов показал окровавленное лицо
Танцор из балета Поляковой Ежов показал окровавленное лицо
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в расстегнутом пальто, прикрыв рукой живот
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в расстегнутом пальто, прикрыв рукой живот
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это перебор". Мишина выставила промежность в мокром купальнике (472573)
2
"Вот что бывает, когда становишься звездой через постель", "Меладзе протащил – пусть сам и слушает". В сети обсуждают выступление Брежневой (247237)
3
"Это для анала?", "Самая сексуальная женщина на земле". Рианна снялась без трусов в пижаме с огромным вырезом на ягодицах (170654)
4
"А я иду такая вся в Dolce&Gabbana", "Фото жесткие". В сети крупным планом показали лицо и дизайнерский наряд Тимошенко (117009)
5
"Самая красивая женщина Украины". Каменских станцевала с оголенной грудью (76923)
6
"Люди пришли смотреть на гениталии", "Балаган и похабщина". Волочкова показала воздушно-акробатический номер (73667)
7
72-летний Поплавский показал свою семью – сына, невестку и внука (53187)
8
"Сама как цветочек". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару прикрыла голое тело букетом цветов (42282)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS