В Украине есть монотрадиция, которая отбрасывает в прошлое – посол Великобритании о свободе слова

Журналистка спросила Симмонс, не считает ли она, что свобода слова в Украине находится под угрозой. В качестве примера была упомянута газета Kyiv Post.
"Я думаю, один из наилучших моментов относительно всех этих событий, которые случились в последние месяцы, что сами украинцы начали публично об этом говорить и высказывать обеспокоенность, и для меня это важно. Одна из невероятных особенностей этой страны – то, какое активное здесь общество, как много людей переживают о том, что такие ценности должны быть защищены", – сказала Симмонс.
По ее словам, в Украине ситуация с медиа не является уникальной.
"Правда в том, что журналистам с независимыми взглядами по всему миру последние пять-шесть лет становится все тяжелее работать", – подчеркнула британский посол.
Комментируя возможное влияние на работу СМИ принятого в Украине закона об олигархах, Симмонс отметила, что во избежание этого необходимо сделать ряд шагов, один из которых – создание независимых СМИ.
"Украина до сих пор нуждается в достаточном количестве разнообразных независимых мнений, ведь в Украине есть эта монотрадиция, когда олигархи покупают телеканалы, на которых потом демонстрируют определенные точки зрения, и это так отбрасывает Украину в прошлое", – заявила британский дипломат.
Англоязычная газета Kyiv Post была основана в 1995 году, первый владелец – американец Джед Санден – в 2009-м продал издание британско-украинскому бизнесмену Мохаммаду Захуру. Тот, в свою очередь, в 2018 году продал газету Аднану Кивану – одесскому бизнесмену сирийского происхождения и одному из крупнейших застройщиков в Украине.
Киван 8 ноября 2021 года заявил, что газета будет переформатирована. На время перезапуска работу издания приостановят примерно на месяц, сказал он. На сайте издания говорилось, что газета закрывается "немедленно" и "на короткое время".
Коллектив Kyiv Post заявил, что закрытие издания и увольнение редакции – расплата владельца за попытку журналистов сохранить независимость Kyiv Post. По данным главного редактора издания "Украинская правда" Севгиль Мусаевой, проблемы в редакции начались несколько недель назад и якобы связаны с давлением на Кивана со стороны Офиса президента. Киван отрицает давление со стороны Офиса президента.
Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что Украина рискует потерять Kyiv Post "с последствиями". Посольство США в Украине выразило надежду, что Kyiv Post найдет способ продолжить работу.
11 ноября стало известно, что генеральным директором Kyiv Post стал Люк Шенье – гражданин Канады, который более 25 лет является резидентом Украины. В тот же день бывшие сотрудники Kyiv Post объявили, что намерены заниматься новым изданием.
15 ноября бывшие журналисты газеты сообщили о создании нового СМИ.
22 ноября стало известно, что уволенная команда Kyiv Post запустила новое издание The Kyiv Independent.
Верховная Рада 23 сентября приняла закон президента Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.
4 ноября закон подписал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, после него документ подписал президент.
Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.
В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов, ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
Решение о внесении в реестр олигархов будет принимать Совет национальной безопасности и обороны, вносить в этот список могут по представлению Кабинета Министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины.