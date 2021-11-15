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Бывшие сотрудники Kyiv Post объявили о создании нового СМИ

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Бывшая команда Kyiv Post создаст новое СМИ. Его возглавит Ольга Руденко, которая 10 лет была заместителем главреда издания
Бывшая команда Kyiv Post создаст новое СМИ. Его возглавит Ольга Руденко, которая 10 лет была заместителем главреда издания 
Фото: Save the Kyiv Post / Facebook

Уволенные журналисты издания Kyiv Post запускают собственное медиа. Об этом говорится в заявлении команды, опубликованном 15 ноября в сообществе Save the Kyiv Post в Facebook.

Новое СМИ возглавит Ольга Руденко, которая 10 лет работала заместителем главного редактора Kyiv Post.

Разработкой бизнес-стратегии нового проекта будет заниматься консалтинговая компания Jnomics Media, основанная бывшими сотрудниками издания Якубом Парусински и Дарьей Шевченко. Они займут должности главного финансового директора и главного исполнительного директора соответственно.

“В настоящее время мы работаем над созданием юридического лица, разрабатываем стратегию и налаживаем партнерские отношения с нашим сообществом“, – говорится в заявлении.

Экс-команда Kyiv Post также намерена запустить краудфандинговую кампанию на GoFundMe и Patreon.

https://www.facebook.com/savekyivpost/posts/109302481571059

Контекст:

Англоязычная газета Kyiv Post была основана в 1995 году, первый владелец – американец Джед Санден – в 2009-м продал издание британско-украинскому бизнесмену Мохаммаду Захуру. Тот, в свою очередь, в 2018 году продал газету Аднану Кивану - одесскому бизнесмену сирийского происхождения и одному из крупнейших застройщиков в Украине.

Киван 8 ноября 2021 года заявил, что газета будет переформатирована. На время перезапуска работу издания приостановят примерно на месяц, сказал он. На сайте издания говорилось, что газета закрывается "немедленно" и "на короткое время". 

Коллектив Kyiv Post заявил, что закрытие издания и увольнение редакции – расплата владельца за попытку журналистов сберечь независимость Kyiv Post. По данным главного редактора издания "Украинская правда" Севгиль Мусаевой, проблемы в редакции начались несколько недель назад и якобы связаны с давлением на Кивана со стороны Офиса президента. Киван отрицает давление со стороны Офиса президента.

Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что Украина рискует потерять Kyiv Post "с последствиями". Посольство США в Украине выразило надежду, что Kyiv Post найдет способ продолжить работу.

11 ноября стало известно, что генеральным директором Kyiv Post стал Люк Шенье – гражданин Канады, который более 25 лет является резидентом Украины. В тот же день бывшие сотрудники Kyiv Post объявили, что намерены заниматься новым изданием.

Теги: СМИ, увольнение, Kyiv Post, Ольга Руденко
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