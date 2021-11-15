Бывшие сотрудники Kyiv Post объявили о создании нового СМИ

Бывшая команда Kyiv Post создаст новое СМИ. Его возглавит Ольга Руденко, которая 10 лет была заместителем главреда издания Фото: Save the Kyiv Post / Facebook

Новое СМИ возглавит Ольга Руденко, которая 10 лет работала заместителем главного редактора Kyiv Post.

Разработкой бизнес-стратегии нового проекта будет заниматься консалтинговая компания Jnomics Media, основанная бывшими сотрудниками издания Якубом Парусински и Дарьей Шевченко. Они займут должности главного финансового директора и главного исполнительного директора соответственно.

“В настоящее время мы работаем над созданием юридического лица, разрабатываем стратегию и налаживаем партнерские отношения с нашим сообществом“, – говорится в заявлении.

Экс-команда Kyiv Post также намерена запустить краудфандинговую кампанию на GoFundMe и Patreon.