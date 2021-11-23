Уволенная команда Kyiv Post сообщила о запуске нового медиа Kyiv Independent

За изданием The Kyiv Independent "не стоят состоятельные владельцы или олигарх", отметили в СМИ Фото: depositphotos.com

"The Kyiv Post, голос Украины в мире, замолчал две недели назад. Но мы, бывшая редакция издания, отказываемся молчать. Украине нужна англоязычная журналистика высочайшего качества, а нашему сообществу – источник новостей, которому можно доверять. Именно поэтому мы запускаем новое медиа, The Kyiv Independent", – отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что за СМИ "не стоят состоятельные владельцы или олигарх", издание будет "рассчитывать в первую очередь на взносы читателей и доноров, а впоследствии – на коммерческую деятельность".