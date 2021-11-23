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ОБЩЕСТВО

Уволенная команда Kyiv Post сообщила о запуске нового медиа Kyiv Independent

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За изданием The Kyiv Independent "не стоят состоятельные владельцы или олигарх", отметили в СМИ
За изданием The Kyiv Independent "не стоят состоятельные владельцы или олигарх", отметили в СМИ
Фото: depositphotos.com

Команда англоязычной еженедельной газеты Kyiv Post, уволенная 8 ноября, запустила новое издание The Kyiv Independent. Об этом говорится в сообщении нового СМИ в Facebook 22 ноября.

"The Kyiv Post, голос Украины в мире, замолчал две недели назад. Но мы, бывшая редакция издания, отказываемся молчать. Украине нужна англоязычная журналистика высочайшего качества, а нашему сообществу – источник новостей, которому можно доверять. Именно поэтому мы запускаем новое медиа, The Kyiv Independent", – отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что за СМИ "не стоят состоятельные владельцы или олигарх", издание будет "рассчитывать в первую очередь на взносы читателей и доноров, а впоследствии – на коммерческую деятельность".

https://www.facebook.com/kyivindependent/posts/105949965252054

Контекст:

Англоязычная газета Kyiv Post была основана в 1995 году, первый владелец – американец Джед Санден – в 2009-м продал издание британско-украинскому бизнесмену Мохаммаду Захуру. Тот, в свою очередь, в 2018 году продал газету Аднану Кивану – одесскому бизнесмену сирийского происхождения и одному из крупнейших застройщиков в Украине.

Киван 8 ноября 2021 года заявил, что газета будет переформатирована. На время перезапуска работу издания приостановят примерно на месяц, сказал он. На сайте издания говорилось, что газета закрывается "немедленно" и "на короткое время".

Коллектив Kyiv Post заявил, что закрытие издания и увольнение редакции – расплата владельца за попытку журналистов сберечь независимость Kyiv Post. По данным главного редактора издания "Украинская правда" Севгиль Мусаевой, проблемы в редакции начались несколько недель назад и якобы связаны с давлением на Кивана со стороны Офиса президента. Киван отрицает давление со стороны Офиса президента.

Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что Украина рискует потерять Kyiv Post "с последствиями". Посольство США в Украине выразило надежду, что Kyiv Post найдет способ продолжить работу.

11 ноября стало известно, что генеральным директором Kyiv Post стал Люк Шенье – гражданин Канады, который более 25 лет является резидентом Украины. В тот же день бывшие сотрудники Kyiv Post объявили, что намерены заниматься новым изданием.

15 ноября бывшие журналисты газеты сообщили о создании нового СМИ.

Теги: СМИ, Украина, журналисты, олигархи, работа, увольнение, газета, Kyiv Post, запуск, Kyiv Independent
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