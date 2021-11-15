В "Слуге народа" требуют назвать фамилии нардепов, оказывавших давление на Kyiv Post

Будут факты давления со стороны нардепов "Слуги народа" на издание – будет "разбор полетов", отметил Корниенко Фото: sluga-narodu.com

"Давайте по мере фактов смотреть… Если будут факты, [разбор полетов] будет конечно… Фамилии хотя бы, пусть нам тогда скажут руководителям, мы будем делать выводы. Это как мне догадаться, 243 человека только в "Слуге народа", – сказал Корниенко.

Бывшая журналистка Kyiv Post Анна Миронюк заявила в понедельник, что на издание оказывали давление генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и депутаты от "Слуги народа". Она отметила, что в ноябре 2020 года Kyiv Post опубликовало критический материал о Венедиктовой, после которого генпрокурор вызвала к себе в кабинет главного редактора издания Брайана Боннера. В Офисе генпрокурора отрицают давление на журналистов издания Kyiv Post.

Новая глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк добавила во время брифинга, что если журналистка расскажет, кто именно из нардепов оказывал давление, то этот инцидент сможет рассмотреть созданная в будущем дисциплинарная комиссия политсилы. Она будет заниматься оценкой работы народных депутатов.

"Мы не знаем, было ли такое давление вообще, особенно со стороны народных депутатов", – отметила Шуляк.