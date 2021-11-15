В Офисе генпрокурора отрицают давление Венедиктовой на журналистов Kyiv Post

В офисе заявили, что приоритетом генпрокурора Ирины Венедиктовой является "защита средств массовой информации от любого давления и препятствования журналистской деятельности".

"Для этого недавно был подписан меморандум с медийными и правозащитными организациями и при Офисе генпрокурора и областных прокуратурах созданы специальные платформы, а также определены лица, ответственные за оперативную реакцию на факты незаконного препятствования работе медиа", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в случае давления журналисты могут обращаться к заместителю начальника департамента надзора за соблюдением законов Национальной полицией Украины и органами, ведущими борьбу с организованной и транснациональной преступностью, Олегу Пелепюку.

Офис генпрокурора заявил, что за 10 месяцев этого года зарегистрировано 213 правонарушений против журналистов. Также с начала 2021 года сообщено о подозрении в совершении 37 таких уголовных правонарушений (за весь 2020 год – 25). В суд направлены обвинительные акты по 36 уголовным правонарушениям (за весь 2020-й – 25). Сейчас расследуется 280 таких уголовных правонарушений.

Бывшая журналистка Kyiv Post Анна Миронюк заявила 15 ноября, что на издание оказывали давление Венедиктова и депутаты от "Слуги народа". Она отметила, что в ноябре 2020 года Kyiv Post опубликовало критический материал о Венедиктовой, после которого генпрокурор вызвала к себе в кабинет главного редактора издания Брайана Боннера.