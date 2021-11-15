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В Офисе генпрокурора отрицают давление Венедиктовой на журналистов Kyiv Post

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В Офисе генпрокурора ответили на заявления бывшей журналистки Kyiv Post
В Офисе генпрокурора ответили на заявления бывшей журналистки Kyiv Post
Фото: radiosvoboda.org

В Офисе генпрокурора отрицают давление на журналистов издания Kyiv Post. Об этом ведомство заявило 15 ноября в комментарии "Українським новинам".

В офисе заявили, что приоритетом генпрокурора Ирины Венедиктовой является "защита средств массовой информации от любого давления и препятствования журналистской деятельности".

"Для этого недавно был подписан меморандум с медийными и правозащитными организациями и при Офисе генпрокурора и областных прокуратурах созданы специальные платформы, а также определены лица, ответственные за оперативную реакцию на факты незаконного препятствования работе медиа", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в случае давления журналисты могут обращаться к заместителю начальника департамента надзора за соблюдением законов Национальной полицией Украины и органами, ведущими борьбу с организованной и транснациональной преступностью, Олегу Пелепюку.

Офис генпрокурора заявил, что за 10 месяцев этого года зарегистрировано 213 правонарушений против журналистов. Также с начала 2021 года сообщено о подозрении в совершении 37 таких уголовных правонарушений (за весь 2020 год – 25). В суд направлены обвинительные акты по 36 уголовным правонарушениям (за весь 2020-й – 25). Сейчас расследуется 280 таких уголовных правонарушений.

Бывшая журналистка Kyiv Post Анна Миронюк заявила 15 ноября, что на издание оказывали давление Венедиктова и депутаты от "Слуги народа". Она отметила, что в ноябре 2020 года Kyiv Post опубликовало критический материал о Венедиктовой, после которого генпрокурор вызвала к себе в кабинет главного редактора издания Брайана Боннера.

Контекст:

Англоязычная газета Kyiv Post была основана в 1995 году, первый владелец – американец Джед Санден – в 2009-м продал издание британско-украинскому бизнесмену Мохаммаду Захуру. Тот, в свою очередь, в 2018 году продал газету Аднану Кивану – одесскому бизнесмену сирийского происхождения и одному из крупнейших застройщиков в Украине.

Киван 8 ноября 2021 года заявил, что газета будет переформатирована. На время перезапуска работу издания приостановят примерно на месяц, сказал он. На сайте издания говорилось, что газета закрывается "немедленно" и "на короткое время".

Коллектив Kyiv Post заявил, что закрытие издания и увольнение редакции – расплата владельца за попытку журналистов сберечь независимость Kyiv Post. По данным главного редактора издания "Украинская правда" Севгиль Мусаевой, проблемы в редакции начались несколько недель назад и якобы связаны с давлением на Кивана со стороны Офиса президента. Киван отрицает давление со стороны Офиса президента.

Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что Украина рискует потерять Kyiv Post "с последствиями". Посольство США в Украине выразило надежду, что Kyiv Post найдет способ продолжить работу.

11 ноября стало известно, что генеральным директором Kyiv Post стал Люк Шенье – гражданин Канады, который более 25 лет является резидентом Украины. В тот же день бывшие сотрудники Kyiv Post объявили, что намерены заниматься новым изданием.

15 ноября бывшие журналисты газеты сообщили о создании нового СМИ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Kyiv Post, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, давление
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