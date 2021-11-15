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Журналистка Kyiv Post заявила о давлении генпрокурора и депутатов от "Слуги народа" на издание

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Миронюк (на фото), Венедиктова угрожала пойти в суд
По словам Миронюк (на фото), Венедиктова угрожала пойти в суд
Скриншот: Український кризовий медіа-центр / Facebook

На издание Kyiv Post давили генеральный прокурор Ирина Венедиктова и депутаты от "Слуги народа". Об этом бывшая журналистка издания Анна Миронюк сказала во время дискуссии в Украинском кризисном медиацентре, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Она отметила, что в ноябре 2020 года Kyiv Post опубликовало критический материал о Венедиктовой, после которого генпрокурор вызвала к себе в кабинет главного редактора издания Брайана Боннера.

"Она критиковала его и критиковала газету за такую позицию. Она осуждала критику в свой адрес и угрожала пойти в суд. Тогда эту ситуацию удалось как-то уладить, она утихла", – говорит журналистка.

Тогда эту ситуацию удалось как-то уладить, она стихла и перешла в стадию замороженного конфликта, рассказала Анна Миронюк.

Спустя год в сентябре 2021 года журналисты Kyiv Post опять опубликовали критический материал о ходе реформ и о работе генерального прокурора, где ставили под вопрос ее эффективность.

"После этого материала прошло определенное время и, по словам Брайана Боннера, госпожа Ирина Венедиктова открыла определенные расследования против владельца газеты Аднана Кивана, которые она затем закрыла. Это я говорю со слов Брайана Боннера", – сообщила Миронюк.

Журналистка подчеркнула, что у Венедиктовой была возможность высказаться, так как она публиковала колонки в Kyiv Post. Также для обоих материалов журналисты направили запросы в генпрокуратуру с просьбой об интервью.

"Более того, после первого материала, после этого конфликта и давления на газету мы все время пытались убедить Офис генпрокурора выйти с большим интервью и предоставить возможность журналистам Kyiv Post задать все вопросы, дать ей возможность высказаться и ответить на нашу критику. Она этой возможностью не воспользовалась, постоянно отсрочивая интервью. Мы оказались в ситуации, когда давление от власти было, оно было на разных уровнях. Были некоторые депутаты от "Слуги народа", которые угрожали пойти в суд после определенных материалов", – сказала Миронюк.

Контекст:

Англоязычная газета Kyiv Post была основана в 1995 году, первый владелец – американец Джед Санден – в 2009-м продал издание британско-украинскому бизнесмену Мохаммаду Захуру. Тот, в свою очередь, в 2018 году продал газету Аднану Кивану - одесскому бизнесмену сирийского происхождения и одному из крупнейших застройщиков в Украине.

Киван 8 ноября 2021 года заявил, что газета будет переформатирована. На время перезапуска работу издания приостановят примерно на месяц, сказал он. На сайте издания говорилось, что газета закрывается "немедленно" и "на короткое время".

Коллектив Kyiv Post заявил, что закрытие издания и увольнение редакции – расплата владельца за попытку журналистов сберечь независимость Kyiv Post. По данным главного редактора издания "Украинская правда" Севгиль Мусаевой, проблемы в редакции начались несколько недель назад и якобы связаны с давлением на Кивана со стороны Офиса президента. Киван отрицает давление со стороны Офиса президента.

Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что Украина рискует потерять Kyiv Post "с последствиями". Посольство США в Украине выразило надежду, что Kyiv Post найдет способ продолжить работу.

11 ноября стало известно, что генеральным директором Kyiv Post стал Люк Шенье – гражданин Канады, который более 25 лет является резидентом Украины. В тот же день бывшие сотрудники Kyiv Post объявили, что намерены заниматься новым изданием.

15 ноября бывшие журналисты газеты сообщили о создании нового СМИ.

Теги: Украина, Слуга народа, Kyiv Post, Ирина Венедиктова
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