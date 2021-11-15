Журналистка Kyiv Post заявила о давлении генпрокурора и депутатов от "Слуги народа" на издание

Она отметила, что в ноябре 2020 года Kyiv Post опубликовало критический материал о Венедиктовой, после которого генпрокурор вызвала к себе в кабинет главного редактора издания Брайана Боннера.

"Она критиковала его и критиковала газету за такую позицию. Она осуждала критику в свой адрес и угрожала пойти в суд. Тогда эту ситуацию удалось как-то уладить, она утихла", – говорит журналистка.

Тогда эту ситуацию удалось как-то уладить, она стихла и перешла в стадию замороженного конфликта, рассказала Анна Миронюк.

Спустя год в сентябре 2021 года журналисты Kyiv Post опять опубликовали критический материал о ходе реформ и о работе генерального прокурора, где ставили под вопрос ее эффективность.

"После этого материала прошло определенное время и, по словам Брайана Боннера, госпожа Ирина Венедиктова открыла определенные расследования против владельца газеты Аднана Кивана, которые она затем закрыла. Это я говорю со слов Брайана Боннера", – сообщила Миронюк.

Журналистка подчеркнула, что у Венедиктовой была возможность высказаться, так как она публиковала колонки в Kyiv Post. Также для обоих материалов журналисты направили запросы в генпрокуратуру с просьбой об интервью.

"Более того, после первого материала, после этого конфликта и давления на газету мы все время пытались убедить Офис генпрокурора выйти с большим интервью и предоставить возможность журналистам Kyiv Post задать все вопросы, дать ей возможность высказаться и ответить на нашу критику. Она этой возможностью не воспользовалась, постоянно отсрочивая интервью. Мы оказались в ситуации, когда давление от власти было, оно было на разных уровнях. Были некоторые депутаты от "Слуги народа", которые угрожали пойти в суд после определенных материалов", – сказала Миронюк.