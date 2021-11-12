Остановка проекта и увольнение сотрудников – попытка убить независимый Kyiv Post – журналист

"Учитывая, что мы еще неделю назад планировали расширение, мы рассматриваем остановку проекта и увольнение всех без исключения сотрудников как попытку убить независимый Kyiv Post", – сказал журналист.

По словам Сорокина, редакции предложили вернуться после того, как о ситуации в Kyiv Post написали мировые СМИ, а иностранные дипломаты выразили озабоченность.

"Хочу подчеркнуть, что мы этого делать не будем, потому что мы теперь уже не уверены, что данный проект будет независимым от влияния владельца", – отметил журналист.

На вопрос, было ли давление на владельца газеты Аднана Кивана со стороны Офиса президента, Сорокин сказал, что давление от чиновников издание испытывало всегда.

"В связи с тем, что Kyiv Post всегда писала честно про все события в стране, всегда были чиновники, бизнесмены, которые были недовольны тем, как пишет наша газета. И мы знаем, что давление было. Конкретно об Офисе президента у меня лично такой информации нет", – рассказал Сорокин.

Киван сегодня сообщил, что Kyiv Post в ближайшие дни возобновит работу. По его словам, журналистов издания не увольняли.

"Кто хочет работать, может продолжать работать, кто не хочет – это его право. Как любой журналист в любом издании", – сказал он.