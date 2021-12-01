“Так выглядит страх". Перед выступлением президента Зеленского в ВР перекрыли правительственный квартал. Реакция соцсетей

"Так выглядит страх", – прокомментировал перекрытие улиц внефракционный народный депутат Гео Лерос.
Журналистка издания "Новое время" Кристина Бердинских отметила, что на улицах много стражей порядка, а на анонсированный властями "госпереворот" пришли только предприниматели и ювелиры.
Журналист Александр Зубченко пожаловался на "сорванный переворот".
Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко опубликовал фото спецтранспорта в правительственном квартале и десятков правоохранителей возле него.
Журналист "Цензор.НЕТ" Евгений Кузьменко также распространил фотографии автозаков в центре Киева.
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опубликовал шутливые фото по теме переворота с перевернутым котом, собакой и Зеленским на турнике.
В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием Ахметова. Зеленский назвал это "подставой бизнесмена Ахметова".
Ахметов обвинения Зеленского назвал "сплошной ложью". "Моя позиция была и будет однозначная: независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", – подчеркнул он.
На слова Зеленского о подготовке переворота в Украине отреагировал президент США Джо Байден. Он планирует позвонить главе Украинского государства и президенту РФ Владимиру Путину.
29 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в Украине серьезно относятся к информации о возможном государственном перевороте, Киев планирует поделиться ею с союзниками.
СБУ сообщила о начале расследования возможной подготовки к захвату государственной власти в Украине через три дня после заявления Зеленского, 29 ноября.
30 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что за подготовкой государственного переворота в Украине, о котором заявил Зеленский, "безусловно", стоит Россия.