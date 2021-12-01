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“Так выглядит страх". Перед выступлением президента Зеленского в ВР перекрыли правительственный квартал. Реакция соцсетей

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Народный депутат Гео Лерос опубликовал фото спецтранспорта в правительственном квартале
Народный депутат Гео Лерос опубликовал фото спецтранспорта в правительственном квартале
Фото: Geo Leros / Facebook

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. Перед началом его выступления в связи с запланированными массовыми акциями в центре Киева перекрыли правительственный квартал, сделав невозможным проезд транспорта. Проход был возможен только по пропускам или удостоверениям, сообщает Общественное.

"Так выглядит страх", – прокомментировал перекрытие улиц внефракционный народный депутат Гео Лерос.

https://www.facebook.com/leros.geo/posts/4575644902472603

Журналистка издания "Новое время" Кристина Бердинских отметила, что на улицах много стражей порядка, а на анонсированный властями "госпереворот" пришли только предприниматели и ювелиры.

https://www.facebook.com/kristina.berdinskikh/posts/10161741858261164

Журналист Александр Зубченко пожаловался на "сорванный переворот".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=289998113133666&id=100063704380192

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко опубликовал фото спецтранспорта в правительственном квартале и десятков правоохранителей возле него.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/4719341071438426

Журналист "Цензор.НЕТ" Евгений Кузьменко также распространил фотографии автозаков в центре Киева.

https://www.facebook.com/yevheni.kuzmenko/posts/4459008244152827

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опубликовал шутливые фото по теме переворота с перевернутым котом, собакой и Зеленским на турнике.

https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/1942473465951819

Контекст:

В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием Ахметова. Зеленский назвал это "подставой бизнесмена Ахметова".

Ахметов обвинения Зеленского назвал "сплошной ложью". "Моя позиция была и будет однозначная: независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", – подчеркнул он.

На слова Зеленского о подготовке переворота в Украине отреагировал президент США Джо Байден. Он планирует позвонить главе Украинского государства и президенту РФ Владимиру Путину.

29 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в Украине серьезно относятся к информации о возможном государственном перевороте, Киев планирует поделиться ею с союзниками.

СБУ сообщила о начале расследования возможной подготовки к захвату государственной власти в Украине через три дня после заявления Зеленского, 29 ноября.

30 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что за подготовкой государственного переворота в Украине, о котором заявил Зеленский, "безусловно", стоит Россия.

Теги: Юрий Луценко, захват, Алексей Гончаренко, Евгений Кузьменко, правоохранители, Владимир Зеленский, соцсети, государственный переворот, Кристина Бердинских, Гео Лерос, акция, фото, соцсеть
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