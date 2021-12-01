“Так выглядит страх". Перед выступлением президента Зеленского в ВР перекрыли правительственный квартал. Реакция соцсетей

"Так выглядит страх", – прокомментировал перекрытие улиц внефракционный народный депутат Гео Лерос.

Журналистка издания "Новое время" Кристина Бердинских отметила, что на улицах много стражей порядка, а на анонсированный властями "госпереворот" пришли только предприниматели и ювелиры.

Журналист Александр Зубченко пожаловался на "сорванный переворот".

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко опубликовал фото спецтранспорта в правительственном квартале и десятков правоохранителей возле него.

Журналист "Цензор.НЕТ" Евгений Кузьменко также распространил фотографии автозаков в центре Киева.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опубликовал шутливые фото по теме переворота с перевернутым котом, собакой и Зеленским на турнике.