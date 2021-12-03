В ОПУ прокомментировали, почему не произошло госпереворота 1 декабря

По его словам, заговорщикам неудобно захватывать "почту и телеграф", когда на них направлены все взгляды.
Подоляк считает, что настроение в украинском обществе начало меняться благодаря дискуссии главы государства о том, во что пытаются вовлечь отдельных влиятельных украинцев.
Общество, продолжил советник главы ОПУ, стало уделять больше внимания возможным негативным сценариям для Украины, деструктивным действиям олигархов и связанным с ними политикам.
Также, отметил Подоляк, более очевидны теперь интересы политиков, которые хотят сделать ставку на протесты, связанные с их попытками сохранить коррупционный, клановый и олигархический тип государства.
В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием бизнесмена Рината Ахметова.
"Получили информацию, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот. 1-го, 2 декабря. […] У нас есть не только агентурная информация, но и звуковая информация, где, скажем так, представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине", – сказал он.
Зеленский назвал это "подставой бизнесмена Рината Ахметова".
"Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", – добавил президент.
Ахметов обвинения Зеленского назвал "сплошной ложью". "Моя позиция была и будет однозначная: независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", – подчеркнул он.
Арахамия 1 декабря в кулуарах парламента заявил, что через несколько недель Служба безопасности Украины обнародует новую информацию о возможном государственном перевороте в Украине.
Бывший нардеп, экс-глава Закарпатской облгосадминистрации и бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль считает, что "госпереворот" – это частные разборки лидер фракции "Слуги народа" Давида Арахамии с его бизнес-партнерами.