В ОПУ прокомментировали, почему не произошло госпереворота 1 декабря

По его словам, заговорщикам неудобно захватывать "почту и телеграф", когда на них направлены все взгляды.

Подоляк считает, что настроение в украинском обществе начало меняться благодаря дискуссии главы государства о том, во что пытаются вовлечь отдельных влиятельных украинцев.

Общество, продолжил советник главы ОПУ, стало уделять больше внимания возможным негативным сценариям для Украины, деструктивным действиям олигархов и связанным с ними политикам.

Также, отметил Подоляк, более очевидны теперь интересы политиков, которые хотят сделать ставку на протесты, связанные с их попытками сохранить коррупционный, клановый и олигархический тип государства.